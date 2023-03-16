【腸胃炎】赤柱聖士提反書院附屬小學爆急性腸胃炎　21名宿生中招

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赤柱聖士提反書院附屬小學爆發急性腸胃炎，涉及21名宿生。衞生防護中心表示，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心指，個案涉及21名學生，包括18男3女，年齡介乎11至12歲。當中7人已求醫，全部無需入院。根據中心的流行病學調查，爆發個案均為該校六年級的留宿學生。當中4名男學生首先於本月14日傍晚出現腹瀉及嘔吐病徵，並有學生在男生宿舍樓層內嘔吐。其他留宿學生陸續於本月15至16日出現嘔吐和腹瀉病徵。為審慎起見，衞生防護中心人員今午已聯同食物環境衞生署食物安全中心人員到該校視察，初步認為學校製作膳食的環境衞生情況滿意。

由於受影響學生的病發日期橫跨數天，而其他曾進食共同食物的非留宿學生未有不尋常的情況，中心初步調查顯示事件較大機會屬人傳人或環境污染所導致的急性腸胃炎爆發所引起，涉及食物中毒的機會較低。 衞生防護中心已向學校職員建議需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。

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責任編輯：陳展棋

