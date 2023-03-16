【簡約公屋】李慧琼：民建聯會投票支持　江玉歡：目前沒有特別意見

▲ 李慧琼認為（中），簡約公屋值得支持。（關景騰攝）

簡約公屋向立法會申請撥款，明天（3月17日）提交財務委員會審議。九龍中立法會議員李慧琼及工務小組委員會委員江玉歡早前分別去信財委會，就簡約公屋提出多項關注，包括啟德地下街、成本造價、交通配套等，昨獲房屋局回覆。

李慧琼表示，上次工務小組會議已清楚顯示了民建聯的投票立場，明白特區政府希望用最短時間，去幫一些水深火熱的劏房戶，「所以我們都會支持。」但她希望港府可做得更好，包括成本方面，看看是否有條件在進一步壓縮。

至於上次因不滿政府「基本資料欠奉」而未出席會議的選委界江玉歡，前日獲房屋局用逾6,000字回覆其疑問。江玉歡回應本報查詢時表示，今日會出席會議，「目前沒有特別的意見」，被問到是否滿意政府答覆，江玉歡則指回覆好長，需時閱讀，「暫時沒其他意見」，會投票表達意向。

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記者：關景騰