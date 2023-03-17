【特首訪京】李家超上任後首觀升旗禮　感格外振奮盼為國家作貢獻

▲ 今日清晨李家超和團隊一同到天安門廣場觀看升旗禮。（Facebook 李家超 John KC Lee）

特首李家超繼續在京訪問。李家超在社交平台表示，今日（17日）是上任後首次觀看升旗禮，心情格外振奮。他強調，特區政府會更積極和主動融入國家發展大局，為國家高質量發展作出貢獻。

今日清晨李家超和團隊一同到天安門廣場觀看升旗禮。李家超指，有別於以往觀看升旗儀式的感覺，這次是他上任後首次觀看升旗禮，心情格外振奮。看著國旗在風中飄揚，莊嚴而神聖，令他想起國家經過長期奮鬥，在各方面都取得驕人成就，綜合國力日益強大。他表示，身為中華兒女，都應感到自豪和驕傲，更努力為國家的發展和昌盛作出貢獻。

李家超強調，香港特區政府會更積極和主動融入國家發展大局，發揮好「一國兩制」下香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為國家高質量發展作出貢獻。同時，港府也會引領香港青年更好地認識國家，培養他們成為愛國愛港的社會棟樑，為國家的富強昌盛作出貢獻。

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記者：黃穎津