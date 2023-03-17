【惡父體罰】母子馬路邊被罰跪10分鐘　惡父要求懺悔：你點湊細路㗎

▲ 惡父要求母子在馬路邊罰跪。

用羞辱方式管教小朋友太過分，近日網上流傳一張雙人在馬路邊下跪的照片，最初有網民以為是父母懲罰兩名孩子，沒想到當地街坊揭內情，原來這是一對母子，父親因不滿兒子放學沒回家，與妻子爭執後，罰母子雙雙下跪長達10分鐘。

事發於3月14日晚6時許，有網民拍攝到雙人跪在馬路邊高舉雙手的背影照片，最初以為是兩孩捱罰的情景，上載facebook並寫道「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」

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沒想到，照片在網上瘋傳後，有當地街坊表示，其實右邊的背影是媽媽，並指這家人的父親經常酗酒，帶著酒意在街上閒晃，情緒不穩定，不時與鄰居發生爭執，甚至懲罰母子當街下跪也是常事，警察來處理過很多次，但情況仍沒有好轉。

▲ 母子被罰跪在住所外馬路邊。（facebook圖片）

而3月14日警察亦有接報到場了解情況，原來當日媽媽未有親自到校接未滿12歲的兒子，由學校的義工媽媽協助送到1樓，惟小孩不想回家，就躲到對面攤檔。父親發現兒子沒回家，就打電話怒斥媽媽，媽媽趕回家在對面找到小孩，爸爸仍不滿，當街與媽媽爭執，怪罪她沒有親自接小孩，「都沒有管好」。

父親其後要求母子當街下跪，兩母子又順從，高舉雙手跪在馬路邊，更背著厚重的背包。兩人跪了長達10分鐘，父親才心滿意足地同意起身，但仍繼續怒斥母親「怎麼帶小孩」。

▲ 路人紛紛關心母子情況。（影片截圖）

警方到場時，母子已經起身，父親一副無所謂的態度，令警員相當無言。雖然母親不願提告和申請保護令，但警員認為有不當管教狀況，因此仍通知了家暴中心。

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責任編輯︰王明芳