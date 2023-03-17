【來港產子】小紅書寫來港產子攻略　教3招可獲居留權：家裡有條件一定要去

▲ 通關後，來港產子需求大增。

香港醫療福利優厚，很多內地人都會想來港產子，自通關後，很多內地的網上平台都寫攻略，教內地居民如何來港產子，有小紅書用戶就分享了3大方法。有網民質疑部分手段或屬非法，對此該用戶就未有正面回應，僅回覆指「私訊你」。

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有小紅書用戶早前於社交平台小紅書發文，分享內地人前往香港產子的3大方法，他表示透過香港讀書、經香港優才計劃或透過探親簽證都可讓內地孕婦來港產子，詳情如下：

方法1：來港讀書

女方需具備大專教育程度以及10年以上工作經驗，隨後可申請到港就讀一年制研究生課程，成功後即可獲學生簽證並以此申請臨時身份證，其後亦不會因懷孕而被拒絕入境。他又指學生畢業後仍可申請為期2年的IANG簽證，持有身份證3年期間可在公立醫院享受免費生產醫療服務。

方法2：專才計劃

該用戶指夫妻任何一方可通過香港人才引進計劃獲得在港工作簽證。如由丈夫獲得專才身份，則妻子亦可通過申請受養人簽證再辦理香港臨時身份證，但計劃對申請人學歷及資歷有一定要求。

方法3：探親簽證

女方的直系親屬必須在港，並持有香港身份證（永久／非永久皆可）。隨後女方可申請為期90天的探親簽證，期間可在港產子。但該用戶指此方法無法令女方獲得香港身份證，故此只能在私家醫院分娩，費用昂貴。

有內地網民就留言指方法3，即透過探親簽證來港產子屬非法行，因為父母非港人，會造成BB「雙非」，無法藉此獲得香港居民身分，對此該用戶未有正面回應，僅表示私訊你。

都有網民不知道為什麼內地人要來香港產子，反問：

時間倒回十幾年前？

據該位小紅書用戶的資料，可發現有不少前往英國、澳洲甚至馬來西亞及香港的留學相關資訊，當中大部分屬申請攻略，其餘尚有香港各大專院校課程的學費表，又推介內地人到香港讀書，指可以「香港讀書順便拿個身份」。

入境處強調旅客入境需與宣稱相符

早前有內地孕婦於網上指有意利用「高才通計劃」來港產子，入境處曾強調一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，並已全面加強對內地孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。

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責任編輯︰王明芳