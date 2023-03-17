【上課時間】印尼中學試行5點半返學　家長批搞亂全家作息學生呻唔夠瞓

▲ 印尼有中學試行清晨5時半返學，惹來家長學生強烈不滿。

早前新加坡有研究發現，大學生早上8時上課沒有好處，他們愈早返學，睡眠時間愈少，成績反而愈差。印尼一個城市上月起在部分中學試行5點半返學，惹來各界強烈不滿，家長怒轟要子女摸黑返學，學生大呻唔夠瞓。

綜合外媒報道，在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）首府古邦（Kupang），每天清晨都會看到昏昏欲睡的中學生，帶著疲乏的身軀穿過大街小巷上學去。當地10間高中的十二年級學生正在參加一項試行計劃，在清晨5時30分開始上課。

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高中生摸黑返學

印尼學校一般在早上7時至8時期開始上堂，印尼省長Viktor Laiskodat於上月宣布這項試行計劃，清晨5時30分上課，早上10時30分放學，旨在加強學生的紀律。不過，計劃一出隨即遭家長狂轟，表示子女回家時已累透。一名育有16歲女兒的媽媽Rambu Ata稱︰

這非常困難，他們現在天還黑時離家上學，我無法接受，他們安全亦得不到保證。

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她的女兒Eureka現在必須在凌晨4時起床，準備騎電單車去學校，每次她回家都顯得筋疲力盡，馬上就睡著了。有家長不放心，只能陪著子女一起去學校，有父母為了遷就孩子的返學時間，迫著改變自己返工時間，憤然批評新政搞亂全家作息。

睡眠不足難專心上堂

有高中生認為，他們迫於無奈提早返學，達到當局要求的自律，但對學習效率沒有幫助。他與同學在睡眠不足的情況下，都無法專心上堂，總是一副沒精打采的樣子。

努沙登加拉大學的教育專家Marsel Robot指出，從長遠來看，睡眠不足可能會危及學生的健康並導致行為轉變，「他們只睡幾個小時，這對他們的健康構成嚴重威脅，為他們帶來壓力，並透過行為發洩。」當地兒童保護委員會也呼籲對該政策進行審查。

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責任編輯︰王明芳