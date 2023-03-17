《給十九歲的我》獲導演會最佳電影獎　張婉婷：多謝有勇氣分享成長故事嘅同學

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎禮在3月16日於尖沙嘴舉行，古天樂、鄭秀文、劉青雲、黃秋生、林明禎、何啟華（Dee）、楊樂文（Lokman） 、柳應廷（Jer）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）等出席，星光耀耀如金像獎。



結果，新晉導演由《正義迴廊》何爵天獲得，《白日青春》南亞裔小演員林諾奪最佳新演員。鄭秀文憑《流水落花》獲最佳女主角，劉青雲以《神探大戰》獲最佳男主角。《神探大戰》韋家輝奪最佳導演，張同祖獲頒榮譽大獎。

【給十九歲的我】英華女學校退選最佳電影 聯合導演郭偉倫表明繼續接受提名

▲ 鄭秀文再憑《流水落花》獲獎。

黃慧：香港電影業界擇善固執

具爭議的紀錄片《給十九歲的我》獲最佳電影，是繼早前電影評論學會後再奪大獎，該片監製黃慧及聯合導演郭偉倫出席領獎，張婉婷繼續缺席。

黃慧在台上領獎說︰「在風雨飄搖的日子仍然頒個獎給我們， 真心感受到香港電影業界還有擇善固執的人，要多謝的人很多，畢竟電影拍了10年，多謝多間電影公司一齊合作，不離不棄才完成這艱巨工程，完成作品，最感謝學校衡量法理情不同元素，終於決定將作品公諸於世，令多些人了解年青人成長過程中面對的苦與樂，讓香港大部份人重溫這10年香港經過的蛻變。」

▲ 黃慧（右）與郭偉倫。

郭偉倫：現實都幾殘酷

而聯合導演郭偉倫說︰「今晚心情好複雜又開心，部戲搞咗好大件事出來，拍紀錄片都是有爭議性， 我想拍真實和現實的東西，但現實都幾殘酷。事件對業界生態有衝擊，希望將來不要發生這種事情，如何保障參與者的心理變化，以及創作者的言論和創作自由，要講句，清者自清，冇欺騙和同冇強迫任何人拍攝。 暫時不公開任何言論，是要保障一些人，如果有一些人知道真相可能有情緒困擾， 所以我唔出聲，解鈴還須繫鈴人，希望學校、團隊、學生可以和解，解開這個結。」

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張婉婷：多謝分享自己故事嘅同學

之後，黃慧拿出一張紙條，說是張婉婷託代致謝辭︰「佢寫道︰『懇請石校長（石玉如）釋懷，即呢個計劃發起人，點解要叫石校長釋懷呢？因為如果時光倒流十年前，石校長再叫我做呢部紀錄片，我都一定會義無反顧，一口答應。以及多謝有勇氣分享自己成長故事嘅同學，我以你哋為傲；仲有呢十年裏面盡心盡力，不計酬勞嘅團隊，我以你哋為傲。最後能夠適逢其會，紀錄咗香港過去十年嘅變化，我更加以此為傲，多謝各位。』。」

但兩人獲獎後未有接受傳媒訪問。