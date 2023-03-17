【法國水晶】Lalique動物王國首飾系列上架　斑馬紋水晶手鏈入門價$1,000

▲ 大家有沒有想過將LALIQUE水晶隨身攜帶？今次推出的「動物王國」首飾系列，大家就可以一償心願。

創作靈感這回事，英國時裝設計師Paul Smith就曾經說：「生活上周遭所有事物都可以帶來靈感，當中大自然的動植物更是用之不竭的寶庫。筆者認為來自法國水晶品牌LALIQUE的設計師都有著同一樣的想法，看看今年的春夏水晶系列，花鳥蟲魚集於一身，再加上引伸到首飾系列，煞是好看。

在法國裏，水晶品牌眾多，隨手拈來有Daum或Baccarat等，它們都標榜歷史悠久，但為何LALIQUE卻可以在市場上佔最重要的一席位，而同時作品更經得起時間考驗和曝光率非常高。

或許最主要的原因就是自Rene Lalique於1888年創立品牌以來，身為19世紀最重要藝術家之一的他，對創作水晶這回事以藝術品的態度看待，加上多年來經營有道，產品由大家認知的家品擺設、室內裝潢、香水、飾品、家具與及藝術品，更甚的是連酒店服務都一一涉獵。

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當中包括Villa Rene Lalique和Chateau Lafaurie-Peyraguey等，而更重要的是品牌致力培訓工匠，過去已經有7位工匠獲得法國政府頒發的「法國最佳工匠」榮譽，証明了LALIQUE的產品由設計到品質都足以世代相傳。對不少人來說，在芸芸LALIQUE作品中，以「豐收十美女」花瓶成為認識品牌作品的不二印記。

至於今年則以動物王國（Empreinte Animale）為主題，透過水晶產品上的浮雕、拋光和緞面的縱橫交錯和獨有只此一家的顏色，令本是已經非常生動的動物造型躍動於產品之上。當中出現的動物造型包括鱷魚的堅甲、斑馬的紋理、甚至將整頭大嘴鳥的造型塑造出來，這一種將一整季全程投入於動物造型設計的，亦在市場上甚為少見。

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動物飾品

LALIQUE比其他水晶品牌來得優勝的地方，是品牌所涉及的產品類型非常多元化，不像市面上一般的水晶品牌獨沽一味只是圍繞家品而活。

今次適逢主題來到動物王國，嘗試將18克鍍金黃銅和水晶環來個互相結合，推出擁有斑馬紋的首飾，而且設計上經過兩次拋光處理，造出拋光和緞面的對比效果，加上男女均可配戴的中性設計，對於從來未曾嘗試配戴過LALIQUE首飾的朋友，這一次可以說是最佳的入門機會。

產品查詢：2234 7333

記者：何偉雄