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【前B嫂】鍾鎮濤前妻臉部燙傷求祛疤方法　曾大膽演出《桃色》章小蕙愛情波折多

娛樂 11:33 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「前B嫂」鍾鎮濤前妻章小蕙（Teresa）的臉部被捲髮棒燙傷。

「前B嫂」鍾鎮濤前妻章小蕙（Teresa）近年轉戰內地做KOL，不時分享護膚及做心意的心得，吸引不少粉絲追隨。

章小蕙最近分享了臉部被捲髮棒燙傷的照片，問大家有甚麼祛疤方法並引起網民討論。

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章小蕙臉部燙傷

章小蕙於小紅書上載了一張照片，寫道：

工作時被國外髮型師的捲髮棒燙到了

向來注重外貌的她很擔心容貌破損，並問網民有沒有祛疤的方法。

網民紛紛提供建議及安慰她：「不要擔心！還是那麼美。」、「疤痕會自行退掉的。」、「用燙傷膏便可以了，很快會退散。」、「好像很痛呢！」、「容顏沒有毀掉啊！」

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章小蕙歷傳奇人生

章小蕙於1987年與鍾鎮濤閃電結婚，婚禮極盡豪華，兩人育有一子一女。其後，章小蕙跟有婦之夫陳曜旻傳緋聞。

97年金融危機後，夫婦二人因炒樓而欠下2.5億巨債，及至99年章小蕙與鍾鎮濤離婚，前夫鍾鎮濤選擇破產，不過章小蕙努力賺錢還債，寫專欄賺稿費又開設時裝店，最彼打官司一年成功擺脫債務，當年她更豪氣說下一句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。

不過多年後，陳曜旻亦因經濟出現問題申請破產，章小蕙遂與陳曜旻分手，2004年章小蕙參演電影《桃色》作大膽演出，翌年6月底移居洛杉磯，及至近幾年於內地再度活躍起來。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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