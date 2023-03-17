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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【網絡熱話】的士入氣後駛離扯甩油槍　網民：開車唔望鏡重考啦

社會 10:55 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一輛的士在油站入氣後，竟意外將油槍連喉管一同拖曳而去。（網上圖片）

行車時要時刻注意周圍環境，否則隨時都有可能發生意外。近日網上就流傳一段行車記錄儀片段，一輛的士在油站入氣後，竟意外將油槍連喉管一同拖曳而去，引起網民關注。

根據片段所示，事發在昨日（16日）晚上近8時，一輛的士剛在屯門新德街一油站完成入氣。惟當的士擬離開油站時，懷疑司機未有留意到仍與車身連接的油槍，竟將油槍連同喉管一同扯下。

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的士司機見狀即下車查看，並單手指向油站職員，似正與職員商討事件，其後又攤開雙手，看似面色不豫。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事件即引起網民關注，有人分析：

佢呢啲情況應該係up錯枝槍number畀個職員聽 其實係幫人哋找咗數 但係自己部車仲入緊 所以先會出現咁嘅情況

未收槍點解找到數?

不過也有人認為是的士司機不小心：

自己冇睇清楚甩左槍未就開車，手指指刀刀叉叉又點，咪又係要賠…

開車唔望鏡，重考啦

按金又冇埋，呢個月白做

 

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記者：黃穎津

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