【網絡熱話】的士入氣後駛離扯甩油槍　網民：開車唔望鏡重考啦

▲ 一輛的士在油站入氣後，竟意外將油槍連喉管一同拖曳而去。（網上圖片）

行車時要時刻注意周圍環境，否則隨時都有可能發生意外。近日網上就流傳一段行車記錄儀片段，一輛的士在油站入氣後，竟意外將油槍連喉管一同拖曳而去，引起網民關注。

根據片段所示，事發在昨日（16日）晚上近8時，一輛的士剛在屯門新德街一油站完成入氣。惟當的士擬離開油站時，懷疑司機未有留意到仍與車身連接的油槍，竟將油槍連同喉管一同扯下。

最新影片推介：

的士司機見狀即下車查看，並單手指向油站職員，似正與職員商討事件，其後又攤開雙手，看似面色不豫。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事件即引起網民關注，有人分析：

佢呢啲情況應該係up錯枝槍number畀個職員聽 其實係幫人哋找咗數 但係自己部車仲入緊 所以先會出現咁嘅情況

未收槍點解找到數?

不過也有人認為是的士司機不小心：

自己冇睇清楚甩左槍未就開車，手指指刀刀叉叉又點，咪又係要賠…

開車唔望鏡，重考啦

按金又冇埋，呢個月白做

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津