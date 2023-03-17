【女神收兵】 觀音兵愈多女神愈有體面 哨兵伙頭兵水兵你是哪種「兵」？

▲ 香港「兵制」大檢閱。

先前讀着本報網上平台TOPick，一篇談及香港「兵役制」的詳盡圖解，我禁不住捧腹笑彎了腰，內容委實是太真實傳神了。

不少女生即使是對男生丁點兒興趣也沒有，卻仍會不時送秋波，一副欲拒還迎的模樣，目的只有一個—收兵！兵，愈收得多，女生愈有體面。然而，有人願打、有人願捱，當兵既是百分百自願的事情，願者上釣嘛，男生打死也無悔呢！

哨兵：其功能乃人肉鬧鐘，尤其是喜愛賴床的女生，最為需要。我就曾經目睹過，有男生24小時不斷地開啟視像功能，就是要全天候看守着女生的動態，提醒對方何時起床、何時上學等。

伙頭兵：不明所以，這個年頭幾乎所有男生都諳烹飪術，女生卻大多是十指不沾陽春水的，只要稍為嗲聲叫：「我肚餓！」伙頭兵便會一枝箭奔進廚房裏左炒右烹，有時還會給女生驚喜，親自做愛心馬卡龍呢！

後勤兵：其功用乃幫女士整電腦呀、做功課呀！我曾親眼目睹有男生於大學交功課期間眼袋發黑，疲倦之極。我問他：「你份Paper咪交咗囉？」他沒好氣的回答：「佢嗰份未做完呢！」

水兵：其功能為人肉提款機。不少媽咪曾投訴，唔明何解自己個仔會買兩部新型號手機、經常吃法國餐、日本菜，還會買名牌包包呢，錢亂花得厲害。

運輸兵和醫護兵：其功能有機會重疊，都是擔任「柴可夫」接接送送、陪睇醫生之類。

我跑去揶揄年輕人：「喂！喂！你依家係乜嘢兵？」他揚一揚眉角回答：「我係逃兵！怕怕嘞，以後走得快、好世界。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R