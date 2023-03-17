【偏頭痛】22歲大學生畢業前旅行　現強烈偏頭痛腦出血陷昏迷

▲ 22歲大學生畢業前旅行，突然強烈「偏頭痛」，發現腦出血陷昏迷。

出現偏頭痛不可忽視！近日，美國北卡羅來納州一名女大學生柏克(Liza Burke)趁著春假(Spring Break)，與一群好友到墨西哥度假狂歡。但是某天早上起來時卻突然覺得强烈的頭痛，於是吃了止痛藥後在家休息，然而朋友們回去查看她的情況時已經陷入了昏迷，無法叫醒她，緊急送醫後發現嚴重腦出血。

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綜合外媒報道，就讀大四的柏克正迎來畢業前最後一次春假，於是她亦與自己的一群好友們前往墨西哥卡沃聖盧卡斯市(Cabo San Lucas)度假。但是3月10日早上，柏克突然覺得頭部劇痛，因此吃了止痛藥後便回房間休息。

數小時後，當柏克的朋友們返回查看她的情況時，發現已陷入昏迷，於是緊急將她送往醫院，經醫生診斷後發現患有動靜脈畸形(Arteriovenous malformation)，該疾病是一先天性的血管畸形，由於血管不規則連結動脈與靜脈，導致血管纏結，擾亂血液和氧氣運送。

隨後柏克緊急接受手術，切除了部分頭骨，並接受醫療維生系統。她的親友們為她在網站上成立募款，以幫助她從墨西哥返回到佛州傑克遜維爾(Jacksonville)家中。目前柏克仍在病房接受治療，腦壓也已經趨於平穩，她的家人希望她能夠早日康復。

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有調查指出，本港偏頭痛病發率為12.5%，推算近百萬港人受此困擾，當中25至44歲為發病高峰期，女性患偏頭痛的機會比男性高3倍。

偏頭痛（Migraine）

偏頭痛成因甚多，醫學界暫時仍未得出一套定論解釋痛症因何而起。本港腦神經科專科醫生方嘉揚醫生表示，偏頭痛的症狀遠比普通頭痛強烈，並令人身體虛弱。

疼痛部位：單側或兩側，後尾枕或整個面部

疼痛程度：如脈搏般「跳痛」，活動或晃動時痛感會加劇，痛楚可持續4至72小時

伴隨症狀：可引致疲倦、噁心、對聲音或光線特別敏感、視野模糊、難以集中精神

頭痛類型甚多，除了偏頭痛外，常見的頭痛類型還有以下3種：

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若不確定自己是否偏頭痛，可利用1分鐘進行自測。若有其中4題答案為「是」，代表很大機會患上偏頭痛，應立即向醫生查詢。

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責任編輯：羅嘉欣