【代妹出嫁】雙胞胎妹婚禮前車禍毀容　母迫家姐假扮新娘留下美麗婚照

▲ 雙胞胎妹妹婚禮前車禍毀容，媽媽要求家姐假扮新娘，只為影靚相。

結婚是人生大事，尤其女生希望留下最美麗的一面。美國有準人妻在婚禮前車禍毀容，媽媽不忍女兒傷心，竟忽發奇想要求雙胞胎大女穿上婚紗假扮新娘，代替影相及負責某些環節，為的是要留下美麗婚照，令家姐非常困擾。

妹妹婚禮前車禍毀容

綜合外媒報道，美國一名30歲女網民本月初在網上論壇Reddit發文，她表示自己有名雙胞胎妹妹Jess（化名），她跟 Jess由細到大都長得非常相似，但兩姊妹關係麻麻，因為她覺得活在妹妹的影子中。由於妹妹活潑好動，很受歡迎，媽媽尤其鍚她，反而自己性格較內外，偏向喜歡藝術。小時候，媽媽總愛將孖女打扮成娃娃，家姐很討厭。後來父母離婚，事主開心自己跟爸爸生活，而妹妹跟媽媽生活。

雙胞胎妹妹Jess和36歲男友Steve原訂今年春天結婚，不幸Jess近日發生一場嚴重車禍，她毀容需做手術，哭了好幾天，擔心婚禮前不能及時痊癒。事主跟媽媽及Steve一直在努力安慰她。

媽媽迫家姐假扮新娘

日前，媽媽向大女提出無理要求，叫她在婚禮當天打扮成Jess，代她參加儀式和招待會，負責跳舞、拋花球和拍照，不用做誓言，主要目的「這樣出來照片會好看一些」。當下事主拒絕，有感婚禮對妹妹來說意義重大，她不能扮成妹妹。可是，媽媽情緒勒索大女，

這沒什麼大不了，只是拍照，如果你不拍照，這樣Jess每次看婚照，不得不再一次看見自己創傷。

網民對媽媽的要求感過分，並提出不同的意見，如問到可否延期、妹妹及未來妹夫是否知道此事、找後期製作執相等。更多留言斥責媽媽︰

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結局婚前延期

家姐看過網民留言回應，指出婚禮場地是妹妹夢想的，要一早預訂，如果推遲就要到2025年，而且屆時雙方家人未必會從外州來出席。不過，最後事主認真找妹妹及未來妹夫Steve傾談，發現妹妹及妹夫對於媽媽的要求是不知情。而Steve決定延期婚禮，因為考慮到Jess事故後出現創傷，壓力之大是不能夠應付結婚。

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責任編輯︰王明芳