【癌症殺手】30歲工程師體檢報告出現2個紅字　醫生瞬間心寒：已癌症3期

▲ 台灣一名30多歲的工程師確診3期大腸癌。

身體持續出現不明徵狀要小心。台灣家庭醫學科醫生陳欣湄分享，一名30多歲的工程師在疫情放緩後，才拿著一年多前的身體檢查報告前來求診。當陳欣湄看到「血紅素」遠低於正常值時，登時感到心寒，再見「糞便潛血檢查」一欄，也見有4個呈陽性，因此就將患者轉介至腸胃科，結果證實他真是確診第3期大腸癌。

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台灣中山醫院家庭醫學科醫生陳欣湄，在節目《健康2.0》中表示，自己曾遇過多名30至40歲大腸癌患者。其中一名30多歲工程師，在一年多前做完身體檢查，卻因遇上疫情爆發，不敢去就醫。

過了一年疫情放緩後，他才帶著檢查報告，前來詢問陳欣湄，表示「不知道這要看什麼醫生？」而陳欣湄一翻他的身體報告，一排紅字令她瞬間心寒。

陳欣湄指出，正常男性的血紅素應該比女生高，大約13gm/dl、14gm/dl都屬正常水平。然而，這名男患者卻僅得9gm/dl，顯示有明顯貧血情形。而陳欣湄亦認為，相比起過去檢查報告的數據，這次血紅素下降幅度這麼多，感覺一定有問題。

另外，在「糞便潛血檢查」中亦呈現4個陽性，意味著糞便中有大量血液，後來患者轉介至腸胃科，終於確診為第3期大腸癌。

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責任編輯：羅嘉欣