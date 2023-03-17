【高效減肥】鄭秀文減肥功力强勁引網民熱議　用6招達天后級零贅肉凍齡效果

▲ 鄭秀文減肥功力强勁引網民熱議，用6招達天后級零贅肉凍齡效果。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）擁有一副零贅肉身段，全靠平日多做運動、嚴格控制飲食。但近日有網民憂慮Sammi似乎太瘦，希望她能多吃增磅，回復當年Baby Fat時甜美樣貌。

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Sammi曾為角色需要，在短時間內增磅又減磅，導致抑鬱症爆發，幸得身邊人支持及信仰幫助她重拾健康。近年又常常分享健身時「爆汗」片段及製作低碳餐食過程，展現健康生活的一面。不過，日前有網民在連登討論區發文：「［皮包骨］鄭秀文瘦至枯萎」，並貼上Sammi出席領取香港電影評論學會大獎「最佳女演員」時的活動照片。網民表示，Sammi已瘦到讓人「唔認得」。從照片上可見，Sammi身穿寬大西裝外套，令原本就窈窕的她襯得身形更加瘦削。

帖文引起一眾網民附和。大部分人都認同Sammi愈來愈瘦，更似乎瘦無止境，驚嘆「乜仲可以瘦？」又紛紛勸諭她可以吃多一點，更有人回憶當年《壹號皇庭》劇集中，還保有Baby Fat的Sammi，「明明嗰時有啲肉哋幾好睇」。

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用6招實現天后級零贅肉身段

無論身材肥或瘦，都永遠不能滿足所有人的願望，最緊要身體健康、自己開心就足夠。Sammi曾公開6招keep fit心得，若想和Sammi一樣高效達成天后級零贅肉身段，就可以參考一下：

第1招：紫薯美顏修身

Sammi愛吃紫薯代替白飯，因紫薯既高纖又飽肚，亦含有豐富的花青素，多吃可以養顏美肌。但Sammi提醒大家，不要將紫心蕃薯當作紫薯，因紫心蕃薯糖份較高，營養成份也不同。

第2招：飲「雜菜湯」去水腫

雜菜湯高纖低脂無負擔，連續喝7日，身體會排走多餘的水份，體型縮小一個碼，適合短期排毒及極速瘦身的人士。

第3招：「發酵水」排毒通便

Sammi推介自製「發酵水」水克非爾（Water Kefir）。水克非爾是一種可以食用的益生菌，由乳酸菌、醋酸菌、酵母菌、蛋白質和多糖組成。可促進腸道健康，亦有效去水腫減磅，同時增加免疫力。除了飲用，亦可塗在臉部有效去除皮膚上的角質及減淡細紋，達到美顏功效。

第4招：「牛屁汁」舒緩濕疹

Sammi身為十多年濕疹苦主，透過使用「牛屁汁」Cow Fart Juice，有助舒緩濕疹。牛屁汁是以不同的純天然草藥成份而製，能深層滋養皮膚，針對真菌、微生物或不平衡pH所引起之皮膚不適，如皮膚炎症、皮疹或灰甲等。

第5招：喝蘋果醋

蘋果醋有助促進體內新陳代謝，使腸道變得更暢通，減少便秘的情況發生，同時可達到美容護膚功效。Sammi會於晚飯後飲用，以一茶匙蘋果醋，加入15ml至30ml的水及少量鹽混合，更容易入口。

第6招：補水防曬

補水與防曬是保護肌膚的基本步驟，同時是最重要的一環。Sammi甚少到美容院，僅靠平日護膚保養，並認為步驟愈簡單愈好。

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責任編輯：羅嘉欣