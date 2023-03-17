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【日本旅遊】全球第二座哈利波特片場6月東京開幕　3月22日預售入場券【內附連結】

休閒消費 13:21 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

世界第二座「哈利波特電影片場」6月中於日本東京開幕，帶你進入奇幻國度。（相片來源：Harry Potter Studio Tour Tokyo）

哈利波特粉絲遍全球，不單日本大阪環球影城（USJ）「哈利波特魔法世界」大受歡迎，英國倫敦的「哈利波特片場」更一票難求，至少兩個月前訂門票，才有機親身體驗超級魔法的神秘力量！

好消息是今個暑假毋須乘十多小時飛機到倫敦了，世界第二座「哈利波特片場」（Harry Potter Studio Tour Tokyo）6月16日將在東京練馬區（舊址為豊島園遊樂場）盛大開幕。

官方網頁指東京「哈利波特片場」除可在此了解到電影製作的幕後花絮，某些獨特景點更屬「地方限定」，華麗服飾、擁有神奇魔法的動物異獸，讓人全情投入電影《哈利波特》世界中，標誌性布景如大會堂、九又四分之三月台的霍格華茲特快火車，另亦設《怪獸與牠們的產地》的場景，活靈活現呈現在片場中，布景和道具均由英國電影製作人精心製作。

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片場內特設沉浸式的互動體驗，率先透露的是坐上霍格沃茨特快車，利用色彩嵌空技術，讓參加者可穿梭於魔法學校，成為霍格沃茨走廊上隨意移動的「一分子」。

官方指南以3位主角作封面。（相片來源：Harry Potter Studio Tour Tokyo）

哈利波特片場Harry Potter Studio Tour Tokyo

地址：東京都練馬區春日町1-1-7
開幕日期：2023年6月16日
入門票券：成人6,300日圓（371港元）、中學生5,200日圓（306港元）、4歲至小學生3,800日圓（224港元）

預售門票日期：2023年3月22日起官網發售

記者：周美好

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