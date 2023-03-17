【性感女神】郭奕芯取消關注富二代男友　曾全裸拍電影26歲買樓做業主【多圖】

▲ 郭奕芯疑與富二代男友Brian分手。

27歲「性感女神」郭奕芯（Ashina）自2015年入行從未公開戀情，直至去年8月在七夕高調宣布與富二代男友Brian拍拖後，不時在社交平台放閃晒恩愛。

有報道指Brian家境富裕，居住於半山，出入有名車接送以及保鏢護航，不過當時Ashina表示看到報道後才知道Brian背景。

可是，二人拍拖僅約7個月，便傳來「分」訊，似乎嫁入豪門夢碎。

【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷 為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】

最新影片推介：林景程專訪

狠刪甜蜜合照

雖然Brian比Ashina年紀小，但他相當貼心，有指她正為《師傅七都識唱笑會》進行綵排期間去洗手間，男友都在門外耐心等待。

而去年12月，Ashina在社交平台透露Brian為其買了一份儲蓄保險，「身故保障受益人」欄目中寫有Ashina的名字，更以「未婚妻」填寫關係。

有眼利網民早於2月已發現，Ashina去年12月底後已沒上載合照，而2月14日情人節她只分享與「前世情人」撐枱腳和逛花墟，不見Brian的蹤影。同時她把不少Instagram帳戶的相片刪掉，昔日與男友甜蜜合照通通已刪走，更取消關注對方，隨即惹來分手疑雲。

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

全裸上演處女作

Ashina於2014年推出3本寫真集入行，翌年獲導演彭浩翔看中為電影《同班同學》擔任第一女主角，處女作全裸演出成為熱話。其後參與不少電影拍攝，包括《鬼網》、《恭喜八婆》、《＃PTGF出租女友》、《墮落花》、《我的筍盤男友》等，可惜星途平平。

▲ 獲七仙羽賜名「八鮮乳」後人氣急升。（Facebook圖片）

直到2021年成為七仙羽入室弟子，獲賜名「八鮮乳」令其事業和人氣急升，擔任ViuTV節目《戀講嘢》主持，其後密密接戲吸金。

同年她以800萬購入西營盤高層面積252呎的一房單位，成功上車當業主。

身材美貌出眾的Ashina被七師傅狠批狐狸精上身，故經常招惹爛桃花，她曾在節目中自爆初夜經歷和拍拖經驗，曾遭男友出軌、拍拖倒貼錢、對方說謊、被男友酒後毆打，甚至夜蒲差點被迷姦的慘況。

點擊查看更多Ashina索相：

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R