【致癌陷阱】一家3口不吸煙卻患肺癌　醫生：氣炸鍋散發PM2.5微粒恐致癌【附使用貼士】

▲ 一家3口不吸煙卻患肺癌 醫生：氣炸鍋散發PM2.5微粒

以健康為招徠的氣炸鍋原來隨時可成為致癌陷阱！台灣早前有一家三口皆非吸煙人士，卻先後患上肺癌，有醫生便指出，其實除了吸煙，日常的煮食油煙、空氣污染，甚至化學清潔劑，都可以增加患癌風險。而現時流行的氣炸鍋、電烤爐等，更會散發PM2.5懸浮微粒。有專家表示，氣炸鍋會產生PM0.3和PM0.5的顆粒物，對呼吸道健康的影響不容忽視。

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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰提醒，由於家庭中的許多「加熱源」電器，如氣炸鍋、電烤爐等，會散發PM2.5懸浮微粒。因此，很多家中電器所產生的空氣污染絕對不容忽略，包括印表機、微波爐、氣炸鍋，甚至電鍋都有風險。而當中，主打「臭氧消毒」的家電，更是會直接成為室內空氣污染的來源，引發呼吸道發炎甚至氣喘。他解釋不用明火煮食的電器，於加熱過程中會產生燃燒，外面水蒸氣蒸乾後接下來就是加熱燃燒，此時就會有空氣污染微粒跑出來。

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，使用氣炸鍋會產生PM0.3和PM0.5的顆粒物，比起大眾一般所熟悉的PM2.5，PM0.3與PM0.5的肺泡沉積率更高，即更容易進入肺泡，對呼吸道健康的影響不容忽視。

3種減少油煙的貼士：

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張振平續指，在中式料理常見的蒸、煮、炒、煎、炸等烹調方式中，以油炸所產生的油煙濃度為最高，又提醒，氣炸鍋雖然不用油，但同樣會產生油煙。

不開抽油煙機 油煙濃度增1525倍

事實上，過去台灣便曾有研究指出於密閉空間使用氣炸鍋時，空氣中的油煙濃度比使用一般油鍋高出13倍，假如不開抽油煙機，油煙濃度更會暴增1525倍；2002年瑞典的研究顯示，煎炸或烘焗含有澱粉質的食物，例如馬鈴薯和穀類食物，會產生偏高的致癌物「丙烯酰胺」含量。

氣炸鍋烹調時間比一般油炸時間長

香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）亦曾於facebook撰文表示，使用氣炸鍋煮食未必較健康，雖然使用的食油較少，但會產生較多丙烯酰胺。他解釋氣炸的原因，指出要做到「炸物」香脆，必須將食物水份趕走，讓食物表面進行梅納反應，並在進食前，防止水份再由空氣進入食物。

他續指，由於使用氣炸鍋時，溫度一般超過300℃，而且烹調時間較長。故此，相比一般油炸方式，食物於高溫下所產生的丙烯酰胺會較多。温度愈高，產生愈多有毒物質包括：丙烯酰胺及多環芳香烴 (polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH) 。

氣炸鍋評分

國際消費者研究及測試機構（ICRT）日前檢測10款知名品牌氣炸鍋，比較其烹飪效果、清洗方便度、操作難易度、使用方便度等，結果顯示不同品牌的烹飪效果差距甚大，部份會未熟，亦有部份會燒焦，僅2款氣炸鍋獲4.5星評級。

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責任編輯：羅嘉欣