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【打工仔悲歌】4年零花紅跑數達標獎勵$27午餐　打工仔心灰：公司一味話虧錢

親子 15:45 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

為公司拚搏4年零花紅，仲要削減福利，跑數達標獎勵$27午餐，真係多謝晒！

歌仔都有得唱，「家陣惡搵食 邊有半斤八兩咁理想」。馬來西亞有打工仔在網上呻爆，在公司工作4年都沒花紅，還不斷被上司催逼跑數，17日內要跑到12萬令吉(約21萬元港幣)，成功達標獲上司獎勵「豪華」的午餐，他嬲爆說：「公司一味話虧錢！所謂的午餐獎勵，不是豐盛的午餐，而是每一名員工享有15令吉(約27元港幣)的午餐。」

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該名馬來西亞打工仔，日前在twitter發帖，表示在某公司工作4年，面對長期人手不足情況下工作，又被上司催逼要不停跑數，一打三的工作狀況下，就連佣金、津貼、加班費等福利都被削減，

在這4年裡，公司從未派發過任何花紅。

他續指，公司管理層不停定立業績目標，這個月的第17天更要達到12萬令吉(約21萬元港幣)的銷售目標，成功達標後僅獎勵一份午餐，

所謂的午餐獎勵，不是豐盛的午餐，而是每一名員工享有15令吉(約27元港幣)的午餐。當我問起津貼、佣金時，他們一味話公司在虧錢。

打工仔將多張公司群組的WhatsApp對話截圖上載到twitter，把公司「加辛的零福利」發揚光大。貼文被網民熱譏，有網民認為公司不重用他，勸他轉工，「停止成為公司的“奴隸”」、「4年冇花紅，請你心疼自己吧！給自己兩年期限，兩年冇花紅，冇加薪？直接離開那家公司，因為他們並不重視你」、「我一年沒有花紅都走人，到底是怎麼能待4年？」、「不要把時間浪費在一個不關心員工福利，不為員工提供應有獎勵的公司，辭掉工作，尋找一個更好的公司。」

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責任編輯:王明芳

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