【尿道炎】尿頻小便疼痛恐患尿道炎 醫生教6大貼士：1種飲品預防泌尿道感染
尿道炎是常見的婦女病，會引起排尿灼熱、疼痛等症狀。要預防泌尿道感染、發炎，可從生活習慣上入手，有泌尿科醫生分享了6大貼士，當中提到有一種飲品可減低患尿道炎的機會。
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台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫生戴定恩於Facebook專頁撰文，指女性比男性更容易患「泌尿道發炎」，因女性的尿道較短，細菌更容易進入尿道和膀胱中，一旦泌尿道發炎，可出現以下症狀：
不過，泌尿道發炎是可以預防的，戴醫生列出6個生活習慣貼士：
1.攝取維他命C：多吃富含維他命C的水果和蔬菜，如蔓越莓汁可酸化尿液，減少細菌滋生的機會，但要留意，市面上的蔓越莓汁可能有額外加糖。
2.勤換內褲：保持良好的個人衛生，勤換內褲，如發現不明分泌物要盡快求醫。
3.避免使用陰道清潔劑：陰道灌洗清潔用品有可能影響尿道的酸鹼度，反而更容易引起泌尿道感染。
4.性行為後排尿：性行為後排尿可以藉由尿液清洗尿道，沖走尿道內的細菌。
5.多喝水：多喝水、多排尿是預防泌尿道發炎的關鍵之一，建議成人每天喝2000至3000毫升水。
6.如廁擦拭方向有順序：女性如廁後要由前往後擦拭，即從尿道口向肛門方向擦拭，可降低感染機會。
內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦」。
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責任編輯：羅嘉欣