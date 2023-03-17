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【尿道炎】尿頻小便疼痛恐患尿道炎　醫生教6大貼士：1種飲品預防泌尿道感染

醫生診症室 11:47 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女性更易患尿道炎。（iStock圖片）

尿道炎是常見的婦女病，會引起排尿灼熱、疼痛等症狀。要預防泌尿道感染、發炎，可從生活習慣上入手，有泌尿科醫生分享了6大貼士，當中提到有一種飲品可減低患尿道炎的機會。

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TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫生戴定恩於Facebook專頁撰文，指女性比男性更容易患「泌尿道發炎」，因女性的尿道較短，細菌更容易進入尿道和膀胱中，一旦泌尿道發炎，可出現以下症狀：

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不過，泌尿道發炎是可以預防的，戴醫生列出6個生活習慣貼士：

1.攝取維他命C：多吃富含維他命C的水果和蔬菜，如蔓越莓汁可酸化尿液，減少細菌滋生的機會，但要留意，市面上的蔓越莓汁可能有額外加糖。

2.勤換內褲：保持良好的個人衛生，勤換內褲，如發現不明分泌物要盡快求醫。

3.避免使用陰道清潔劑：陰道灌洗清潔用品有可能影響尿道的酸鹼度，反而更容易引起泌尿道感染。

4.性行為後排尿：性行為後排尿可以藉由尿液清洗尿道，沖走尿道內的細菌。

5.多喝水：多喝水、多排尿是預防泌尿道發炎的關鍵之一，建議成人每天喝2000至3000毫升水。

6.如廁擦拭方向有順序：女性如廁後要由前往後擦拭，即從尿道口向肛門方向擦拭，可降低感染機會。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦」。

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責任編輯：羅嘉欣

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