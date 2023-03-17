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【性感女星】 56歲葉子楣近照曝光　波霸始祖曾為「胸器」投保200萬元【多圖】

娛樂 14:02 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

56歲葉子楣近照曝光。

在80、90年代女星葉子楣，憑一雙巨乳於香港三級片熱潮中奠定艷星位置，近年葉子楣已退出娛樂圈過平凡生活。

近日有網民分享一張葉子楣近照，這一代「波霸始祖」身材30年不變，再成網民討論熱話！

【凍齡女星】56歲夏文汐用斜揹袋盡騷美態　住豪宅揸波子享富貴生活【多圖】

網民於微信朋友圈分享一張葉子楣的合照，穿上吊帶低胸衫的她身材保養得宜，皮膚白哲，樣貌亦未有走樣，站在一班年輕女生當中，她也毫不輸蝕，難怪被網民讚是永遠的女神。

葉子楣於80年是當紅豔星！（取自Facebook）

波霸堅持三點不露

於1985年，葉子楣完成第三期亞視訓練班便成為旗下藝員，但大多演小配角，其後她獲邀為雜誌拍下性感封面照，即被發掘加入影圈。

葉子楣接拍首部三級片《聊齋艷譚》，她飾演其中一位美女靈狐，之後再憑《玉蒲團之偷情寶鑑》火速走紅，紅遍中港台及東南亞。 

在1991年，她在《夜生活女王霞姐傅奇》擔當第一女主角，可說是其演藝生涯的高峰。多年來，她演出多套電影，當中雖然不乏三級片，但葉子楣卻從未全裸演出，堅持不露點。

另外，擁有36F驕人上圍的葉子楣，曾為胸部購買達200萬港元的保險，成當年熱話。

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為醫生男友息影

在1992年，葉子楣跟脊骨神經科醫生呂錫照相戀，拍完《地下裁決》便退出娛樂圈。

葉子楣跟男友共同生活26年，有指男友曾經歷婚姻失敗，故未有再婚打算，但跟女友葉子楣如老夫老妻，她甘為男友淡出娛圈多年，偶被傳媒拍到近照，雖然依然保持當年風采，惟葉子楣卻堅拒復出。

可惜天意弄人，2018年葉子楣男友在往美國乘機途中，因心臟發發猝逝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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