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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：DREYER’s指定雪糕$108 / 8件

社會 11:39 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

惠康萬寧7-11本周優惠，焦點有DREYER&rsquo;s指定雪糕$108 / 8件。（7-11提供）

惠康、萬寧及7-Eleven 今周優惠，焦點有惠康 Haagen-Dazs 精選雪糕/雪糕批，$99/2件、淘大各款急凍點心，$60/5包。萬寧多款維他命、護膚及低敏護膚產品正進行買第2件半價優惠。7-Eleven 各款DREYER’s D-COLLECTION 脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 扭紋脆筒$108 / 8件。

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惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期: 17/3/2023 - 19/3/2023，只限3天）

  • 出前一丁5包裝麻油麵，$15/袋
  • Haagen-Dazs 精選雪糕/雪糕批，$99/2件
  • 金寶湯各款濃縮湯，$27/3罐
  • （優惠期: 17/3/2023 - 23/3/2023）
  • 總統牌片裝芝士，$65/3包，送豆腐花
  • 淘大各款急凍點心，$60/5包
  • 可樂/玉泉8罐裝汽水，$55/2盒

萬寧優惠：（優惠期： 17/3/2023 - 23/3/2023）

多款維他命、護膚及低敏護膚產品現正進行買第2件半價優惠。

  • 指定維他命產品買第2件半價，善存／佳存／康鈣C／康檸C／SWISSE／OLLY保健產品買滿$299送$35供應商現金優惠券
  • L'Oréal 、 Mannings 等指定護膚產品買第2件半價
  • CeraVe 、Physiogel 等指定低敏護膚產品買第2件半價
  • SALON de PRO 、Revlon 等指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • Dove 、 L'Oréal 等指定護髮產品買第2件半價，買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • Alpecin 等指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • 指定P&G頭髮護理產品買第2件半價，買滿$99送$16供應商現金優惠券，買滿$128 詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • 精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

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7-Eleven優惠：

  • 【$21／3件】公仔炒麵王鮮味蠔油海鮮／特色香辣醬／避風塘口味／鹽燒牛肋肉味／麻辣味／鬼辣赤辣肉味／蒲燒鰻魚味／沙爹雞肉串燒味／鬼辣泰式辣蝦味／香葉肉碎味（優惠期：15/3/2023 – 21/3/2023）
  • 【$38／件】藍妹啤酒500毫升4罐裝（優惠期：15/3/2023 – 21/3/2023） 
  • 【$8／支】可口可樂／零系／無糖／芬達橙味／雪碧／無糖雪碧青檸味汽水／玉泉忌廉梳打膠樽裝／ +C有汽檸檬味汽水500毫升／青檸味有氣水410毫升（優惠期：15/3/2023 – 21/3/2023） 
  • 【$8.5／支】道地蜂蜜綠茶／蘋果綠茶／檸檬綠茶／柑桔檸檬／橙紅茶／荔枝紅茶／蜜桃綠茶500毫升膠樽裝（優惠期：15/3/2023 – 21/3/2023） 
  • 【$108 / 8件】DREYER’s D-COLLECTION 脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 扭紋脆筒（各款）（優惠期：17/3/2023 – 21/3/2023）

部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：陳麗娜

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