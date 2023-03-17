【錐心之痛】陪18歲愛兒飛輕航機圓夢 媽媽目睹墜毀瞬間崩潰痛哭

▲ 與出事輕航機同款的鯊魚機。（相片來源：順風飛行俱樂部網頁）

台灣彰化縣昨日下午發生鯊魚輕航機墜毀造成兩死意外，其中乘客是來自日本18歲少年本田，他為一圓飛行夢，在媽媽、阿姨、弟弟陪同來台灣。當時他搭上輕航機遨遊天際時，媽媽也在飛行中心等待他。經過近1小時飛行，在降落時墜毀，媽媽當場目睹愛兒飛機墜落在濁水溪爆炸，一場圓夢之旅竟送命，讓母親崩潰不已。

影片推介：

飛行場位於彰化縣溪州鄉成功村的順風飛行俱樂部，事故發生後，當地消防局出動各式消防車、救護車趕赴現場搶救，火勢很快撲滅，現場發現2具焦屍。

其中1名死者是18歲日本遊客本田，他此行是與媽媽、阿姨、弟弟來台旅游，特地來到不是熱門景點的彰化縣溪州鄉，先在飛行場觀看後，決定付費參加飛行體驗。

不過最心痛的莫過陪著兒子來台一圓飛行夢的本田母親及他弟弟，當時媽媽及弟弟在飛行中心等候，未料卻眼見飛機從高處墜落，失事地點距離飛行接待中心僅300米。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T