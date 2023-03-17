【夫妻決裂】控訴老婆隱瞞中獎270萬另結新歡　人夫告上法庭結局大逆轉

▲ 人夫告妻上法庭，反被妻子控誹謗。

婚姻中為錢爭執是常見之事，甚至有夫妻因而對簿公堂。近日有泰國人夫在社交平台直播，聲淚俱下控訴妻子隱瞞中獎逾1200萬泰銖（約270萬港元），更另結新歡與第三者再婚，令他氣憤難平，決定訴諸法律。女方挨告後爆出背後隱情，令結局大逆轉。

綜合泰媒報道，泰國47歲男子納林（Narin）3月11日在律師陪同下，於facebook開直播哭訴遭43歲妻子背叛。他表示，自己跟妻子查薇婉（Chaweewan）在20年前結婚，育有3女，但由於欠下約200萬泰銖（約45萬港元）債務，夫妻前往南韓打工，其後妻子返鄉照顧孩子，納林就繼續在南韓打拼，每月都會匯款2.7萬至3萬泰銖（約6100至6800港元）回家。

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惟近日納林從女兒得悉，查薇婉中了彩券1200萬泰銖（約270萬港元），於是一直試圖聯絡妻子，但都沒有獲得回應。3月初他回到泰國後，發現妻子已與當地一名男警再婚，拋棄自己，激動表示「很震驚失望，不知該怎麼辦」。

▲ 人夫在facebook直播，聲淚俱下控訴妻子。（影片截圖）

他指自己每月都會寄錢回家，現時銀行戶口只剩下6萬泰銖（約1.3萬港元），發現妻子隱瞞中獎後，決心要取回他應得的錢。

納林承認自己與查薇婉並沒有結婚證書，但納林的律師認為，若這段關係非常明確並獲親友認可，在這期間獲得的任何資產，都應在分手或離婚時共享，因此納林有權分享查薇婉的獎金。

然而，查薇婉堅稱自己沒有隱瞞中獎事實，以誹謗罪控告納林。她又指，自己和納林當年無公證結婚，婚姻沒有法律效力，且數年前納林透過電話提議分手，鄰居都知道此事，因此在查薇婉的認知中，兩人已各自回復單身。她更表示，納林每月只匯約3000至4000泰銖（約690至910港元）到女兒們的帳戶，金額少得可憐。

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責任編輯︰王明芳