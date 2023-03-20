【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取

▲ 寵物營養師Chino為大家講解毛孩飲食禁忌及正確揀選寵物食物貼士。

人類的美食，對寵物而言是致命毒物。若誤食零食，求醫前有何自救方法減輕毛孩的痛楚?日常飲食中，揀選寵物正餐及零食有何注意? 今集《靚太安樂窩》請來寵物營養師Chino為大家一一拆解零食謬誤，及提供健康飲食建議，助毛孩吸收均衡營養。

因重症毛孩決定入行

▲ 寵物營養師Chino。(曾嘉文攝)

Chino表示，6年前領養一隻患有腎病的小牧。當時束手無策，只希望毛孩可以健康成長。最後，決定接觸寵物營養學，並開始自家製作寵物食品，更為毛孩們進行咨詢。

寵物營養師=獸醫?

獸醫主要以藥理、病理及手術為毛孩治病; 而寵物營養師會根據毛孩個別需要提供飲食建議，如:餐單設計、飲食管理及揀選營養補充品意見等，為毛孩保持活力和健康。因此，兩者需要互相合作，為患病及特殊需要的毛孩，提供全面寵物醫療及健康管理咨詢服務。

Chino提醒，現時香港暫時未有高質量的相關課程及正式規範行業準則，有興趣入行人士需修讀外國證書或攻讀學位。另外，有愛心、耐性、飼養寵物經驗、良好閱讀外語能力及生物學基礎知識均是基本必備條件。

需面對大量重症毛孩，要面對的問題及挑戰絕非簡單，愛動物及同理心是最好的原動力。

飲食禁忌

點擊大圖了解更多

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

在寵物種類中，狗狗比較貪食和嗜甜，所以屬於誤食的高風險族群。

1) 朱古力

含可可鹼及咖啡因成份，每一公斤的朱古力只要多於100毫克的可可鹼，都可令毛孩有生命危險。

2) 代糖

常用於口香糖或牙膏，因毛孩沒法代謝木糖醇，只需食一粒就足以致命。

3) 提子或提子乾

對狗狗而言，提子皮和提子籽的毒性極高，可使腎功能異常，容易出現急性腎衰竭。

4) 洋蔥

使紅血球細胞快速氧化，繼而引發貧血、呼吸急促，甚至死亡。

5) 生蛋白

含有沙門氏菌和大腸桿菌，可導致中毒。亦會降低維生素H，導致脫毛、骨骼畸形等。

6) 茶與咖啡

毛孩沒法控制多巴胺分泌，咖啡因及茶鹼成分可引致心跳加速、失眠。

7) 酒

對毛孩大腦和腎臟有害，即使極少量都可導致酒精中毒。

誤食症狀及急救法

▲ 在毛孩誤食後，父母可以在送去寵物醫院前，為毛孩進行催吐急救。(曾嘉文攝)

一般而言，毛孩誤食後會出現氣喘、嘔吐、肚瀉、抽搐、坐立不安、食慾不振，甚至休克症狀。在送去寵物醫院前，父母可以用催吐方法，為毛孩急救。Chino提醒，這是緊急方案，隨後亦需找獸醫診斷。

做法是將3%雙氧水(約一茶匙)，混合到水或食物中，再用長身的茶匙或滴管餵入毛孩口中。如沒有雙氧水，亦可用肥皂水及濃鹽水代替。如誤食濃度或份量為少量，用水、奶或食物稀釋後會自然排出。

毛孩需均衡吸收營養

▲ 為令毛孩健全成長，家長可以先諮詢專業人士意見，再揀選適合的補充品。(曾嘉文攝)

不同時期的毛孩，對熱量需求會有所改變。年幼寵物對熱量的需求可能會是成犬的1.5-2倍。

餵食糧食應根據自身條件，如知識，時間及能力等作選擇方為最好。

最低要求為乎合國際標準(AAFCO，NRC，FEDIAF等)。

切忌用其他寵物的餐單作為自家寵物的餐單。

應先諮詢專業人士意見，方可讓毛孩長期進食鮮食及生食為主食。

為確保營養全面吸收，乾糧及罐頭應半年轉換一次口味及成份。

揀選額外補充品注意事項

六個月大或幼寵的免疫系統未成熟前，不要胡亂食補充品。

在幼寵時期，適當地補充鈣、礦物質及微量元素等營養攝取，可以大大減低老年患病風險。

應了解狗種的頻傳或常見疾病作出相關選擇。

常用補充品的成份，需為加工食物中容易流失或食物中不能吸收的營養為主，如膠原蛋白，魚油，骨粉及維他命B。

如補充品成份複雜，應了解是否與食糧或已有補充品成份重覆才選擇，以免失效或過量。

正確揀選寵物零食/食物

▲ 購買寵物零食前，留意產地及成份。(曾嘉文攝)

一般而言，毛孩食物過敏會出現紅點、皮膚搔癢或嘔吐。父母可以先餵食少份量的新零食，觀察其食用反應。而餵食患病毛孩前，應先諮詢相關人士意見，才揀選零食，否則可導致病情惡化。

至於零食成分方面，購買前應查看產地及成份。而且，肉類零食應與正餐肉類不同，以確保營養來源的多樣化，亦可避免因長期進食同樣食物而引起的敏感。

如食糧無存貨，父母亦不應將零食當為正餐餵食毛孩。因為零食不受營養標準規範，當正餐食用可引致營養不良。

一般情況下，零食不可超過每日熱量的10%。即每日需要300 KCAL的毛孩，零食不應超過30 KCAL。

食品種類 好處 風乾食品 便宜、容易保存 凍乾食品 容易保存、營養保存更佳、可生食 烘焙食品 美觀、有飽腹感 新鮮食材 營養保存佳、水份高、食材可見度高

以上內容僅供參考，每位毛孩身體狀況不同，如有任何問題應諮詢獸醫意見為準。如毛孩出現病症，應盡快求醫。

有獎遊戲

只要睇片回答問題，就有機會得到貓狗必備保健福袋 (價值$1,056)(15份)。

參加詳情：http://bit.ly/403cYPR

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：張懿慧