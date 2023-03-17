【隱形戰隊】監製拆解馬國明手原子筆秘密　羅孝勇被指脫胎換骨

▲ 《隱形戰隊》

由文偉鴻（Jazz）監製的TVB《隱形戰隊》，昨晚（3月16日）「黑心殺人換心」案落幕，凌毅（許家傑飾）與無辜的周曉悅（葉蒨文飾）雙雙身亡，殺手陳環（羅孝勇飾）則重傷並轉為污點證人。

至於Cool Sir（陳山聰飾）則因與凌毅曾為同袍兼好友，再加上被調離林偉樑失蹤案調查小組期間現身案發現場而需接受聆訊，其間遭Madam Fong（江美儀飾）處處針對，事件更引發POTT的Madam Fong與CTRU的張Sir（歐瑞偉飾）之間的角力戰升級。

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寶寶喪鬧Ocean

昨晚《隱形戰隊》最爆笑是Ocean（馬國明飾）因想獲得寶寶（唐詩詠飾）「喪鬧」錄音以助入眠，在火鍋店吃和頭酒期間故意出言挑釁寶寶。

雖然寶寶畀面Cool Sir及囡囡（林子善飾）一再死忍，但因Ocean愈搞愈過份，最終忍不住爆Seed一輪嘴喪鬧Ocean：「你係咪明玩嘢呀？我從未見過人好似你咁幼稚咁變態咁核突咁乞人憎」，無論是詩詠的氣結樣或是馬明的得戚樣均相當過癮。

羅孝勇馬國明打鬥精彩

另外，昨晚一場羅孝勇及馬國明的「短刀VS筆」大作戰，亦獲讚打鬥精心設計又精彩，羅孝勇被指脫胎換骨，馬明則獲讚唔單止好有型，更要連眼神都好夠殺氣，場口與演員同獲好評。

有趣的是驟眼看，不少網民均以為馬明手持的是原子筆，但監製Jazz昨晚在社交網留言指，該支筆原來另有乾坤：「馬明用嗰支唔係普通原子筆，而係有攻擊用途的戰術筆Tactical Pen」

事後，Jazz再受訪補充謂：「呢支筆係多用途筆，佢嘅鋼水係唔同嘅。另外我哋劇入面所用嘅Tactical Pen，仲有一個刺針尖頭。」

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