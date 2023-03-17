【澳門親子遊】兩大免費歷奇遊樂場　4層樓高旋轉滑梯超有快感

▲ 澳門兩大免費歷奇遊樂場。

自通關後不少港人都帶小朋友出外旅遊，若未買到機票，近近地去澳門也是不錯之選。Facebook專頁「鯨魚‧蝦子媽咪親子log」版主媽媽，近日慰勞兩名子女考完試，到澳門遊玩，所以全部行程都以玩為主。她推介兩個澳門超好玩免費遊樂場，有超大型沙池、高層攀爬架滑梯、歷奇繩網和鞦韆等，相當吸引。

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1. 林茂兒童遊樂場

這是版主個人評分為第二好玩的遊樂場，在去年11月全新開放，最初開時很多人，近日人流才回落。這個遊樂場有超大戶外沙池，沙池上有一個錐體繩網，另一邊是水道沙池，方便小朋友堆沙，而出入處更有洗腳點，並有管理員控制人流，超讚。

另一賣點是3、4層樓高內附攀爬架嘅繩網滑梯，版主仔女都說未玩過如此高的旋轉滑梯，好刺激咁話！場內還有其他適合幼童的玩樂設施，如盪韆鞦、震震韆鞦、山形滑梯、相對細小的攀爬架滑梯等。

講真，呢度對比香港遊樂場已好玩得多！

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地址：林茂海邊大馬路

交通：可坐3X / 71S / 101X / MT4 巴士於林茂站下車 或 於大三巴牌坊步行前往 (路程約16分鐘)

2. 觀音像海濱休憩區遊樂場

這是被版主媽媽排第一位的澳門遊樂場，不但坐擁美麗海景兼免費，重點勁多刺激好玩設施，版主形容「呢度大勝全港遊樂場」。

有各種各式高層攀爬架滑梯，有兒時款式三角錐體繩網陣，小朋友捐窿捐罅層層爬，挑戰性大！

另有新式繩網，內附攀爬架甚有特色，膽細的都不敢向上爬，配搭好高的旋轉滑梯和速度型直滑梯。遊樂場有一個打卡度爆登的科幻三角攀爬架滑梯，連幼童都適合玩，同樣都是捐窿捐罅，爬至最高再滑落地。

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另一個甚受小朋友歡迎嘅係「山系歷奇區」，分3座山頭，沿繩網行走，設計好有趣。還有一個版主最愛玩的「超大倉鼠跑」，非常有快感，其他玩樂設施都好正，有坐得低的氹氹轉、海盜船搖搖板、各款不同鞦韆等，連遊樂場旁更備有冷氣小餐廳 / 自助販賣機休憩室，無得輸！

版主評分100分滿分會給99分，剩下1分是因為室外無冷氣，夏天會太熱，但若要來澳門親子遊，一定不能錯過這個遊樂場。

地址：孫逸仙大馬路

交通：可坐3A / 3AX / 5X / 8 / 10A / 12 / 17S / N2 巴士於新口岸/文化中心站下車 或 MGM娛樂場 / 科學館步行前往 (路程約5-10分鐘)

文章內容獲「鯨魚‧蝦子媽咪親子log」授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜