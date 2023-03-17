【超市大搜查】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

▲ TOPick檢視市面88款乳酪，當中有12款屬於低糖。

很多人減肥時都會以乳酪作為早餐或小食，但背後可能暗藏邪惡陷阱，市面上部分乳酪含糖量較高，揀錯隨時愈食愈肥。TOPick近日檢視88款乳酪，整理出低糖乳酪名單，並請來營養師李杏榆（Annie）分享挑選和進食貼士。

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12款低糖乳酪

Annie表示，市面有不少乳酪都使用低脂奶、脫脂奶製作，通常脂肪較低，但要留意有否額外添加糖分，因為乳酪本身含有乳糖，如加入其他味道，糖分會再提高。她建議減肥人士可挑選「低糖」乳酪，根據食物安全中心資料，每100克食物含不多於5克糖，即屬低糖。

TOPick最近搜羅了市面88款乳酪，逐一檢視營養標籤，發現當中有12款乳酪屬於低糖，點擊下圖看詳細名單：

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希臘乳酪VS希臘式乳酪

Annie指出，大部分乳酪的原料是奶或奶固體，而希臘乳酪使用更多鮮奶製成，過程中會反覆篩去水分和乳清蛋白，質感會較稠身，糖分亦相對較低；而希臘式乳酪基本上是普通乳酪，製作時會加入凝固劑、乳化劑等，以模仿希臘乳酪的質感，但營養成分不如希臘乳酪純正。

挑選及進食貼士

Annie提醒，挑選乳酪時應留意營養標籤，包括熱量、脂肪、糖分等。另外要留意配料表，配料表的排列次序代表成分的多少，排得愈前，所佔分量愈多。

如果前幾位主要是水、奶固體，營養成分相對較低；如果添加了很多天然色素、添加劑，便較不健康。

進食乳酪的時機同樣重要，Annie建議最好是作為早餐，不過單吃一杯乳酪，營養攝取並不足夠，因此進食時可加入水果、穀物、奇亞籽或亞麻籽等配料。不過她提醒，盡量避免在飯後進食乳酪，因有機會增加熱量攝取。

▲ 營養師李杏榆。（曾嘉文攝）

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記者：沈佩珊