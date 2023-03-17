【逆境自強】疫情停工靠消毒小巴酒店維生　演員轉職大妗哥：邊度都係舞台！

▲ 疫情停工，演員文仔靠噴消毒噴霧維生，後來轉職大妗哥。

香港演藝學院畢業的33歲陳建文（文仔），原本是位舞台劇演員、戲劇導師、婚禮司儀等，可惜疫情期間全面被停工，為搵食惟有轉職做裝修、消毒等。幸而，疫情後他也發掘了自己另一個理想職業 ── 大妗哥。他說：「每個地方都是我的舞台，我要做帶給大家歡欣的港產大妗哥！」

▲ 男大妗在新加坡、馬來西亞較流行，陳建文是香港少數的一位。（曾耀輝攝）

「飲過新抱茶，富貴又榮華。」 大妗姐一句句精闢的敬茶金句，為新人的結婚出門儀式生色不少。怎想過，原來香港也有男人做大妗？訪問當日，大妗哥文仔一身唐裝造型現身，隨手便在手提包裏拿出利市、雙喜等婚禮必備的吉利用品，全天候做足準備。

我的架撑箱內除了紅棗、蓮子、紅豆綠豆、紅米等基本出門物資外，還備有喜帖、膠布、鼻敏感藥、針綫包、單雙面膠紙等，怕新人忘記準備，哈哈。

文仔，是香港絕無僅有的男性「大妗姐」，相信坊間不少人對大妗哥會存有誤解，認為一定不夠女性體貼溫柔、心思細密。但偏偏，細心就是文仔的優點。

大妗姐肯定要女人做吧？其實我自己也有這concern，會擔心新人屋企人會怎樣看自己，所以我會準備一把扇，一來為撥涼，二來是營造出更貼地的形象。反而有新人說，揀男大妗的原因是貪他們夠爽快，也是新潮的象徵，無咁哿。

選港男轉當特約

而文仔會踏上大妗之路，原來是由小時候旺盛的表演慾開始。

以前阿媽會帶我去參加一日遊旅行團，全車都是師奶，會叫小朋友出去表演，我總是最不怕羞的那個。中學時有玩drama，已覺得自己有表演天份，加上口才不錯，有活力，表哥表姐等結婚都會找我做司儀。

▲ 穿上一身唐裝的文仔，為出門的新娘子撑傘撒米，不比女大妗失色。（受訪者提供）

當考完會考等放榜時，他更膽粗粗走去選香港先生。

我是着住校服去選，面試時，還記得是表演拉丁舞。當然第一round就落選，但我志在去玩玩而已。

怎料失意港男時，TVB藝員部卻問他有否興趣做特約演員，年紀細細已客串了不少電視劇集，如《學警狙擊》、《東山飄雨西關晴》、《美麗高解像》及《點解阿Sir係阿Sir》等，全部都是有對白、有角色，並非一般的茄喱啡。

元祖斜槓族愛演戲

中七畢業後，自問有演戲天份的他，索性去考香港演藝學院，結果一次便成功取錄。在讀演藝期間，他開始接觸表演、唱歌、跳舞等，畢業後也試過做過好幾份工，如導演、舞台劇、教戲劇、寫劇本、跳拉丁舞及School Tour等，甚至曾經在商業電台任職交通消息報道員。

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可惜3年前疫情大爆發，學校停課、做騷封館，幾乎所有與表演有關的工作也被叫停。

那時還未流行Slasher，其實我一直也是，不停接freelance工作，扮過財神、聖誕老人、吉祥物公仔等，總之關於表演的工作也會接，我是不能乖乖地坐在辦公室的。

幸而他一見勢色不對，便立即去找其他工作，疫情期間就打過4份工，包括有油漆工人、手搖飲品店收銀、噴消毒光觸媒塗層，以及較後期的Zoom版戲劇導師。

做得最長的一份是噴消毒，是朋友介紹的，幫交通工具、辦公室、酒店、住宅、學校、工廠等噴，當時是頗吃香的工作，甚至比平時賺得還要多，亦認識了一班同樣失業的行家。

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疫情時發掘新興趣

他亦把握這段空檔期，試試尋找自己的另一個興趣︰

其實疫情前有套戲，我的角色就是做嘈喧巴閉的大妗，後來朋友知我有『經驗』，就邀我做過大禮及敬茶的大妗。做完後我覺得自己好適合，於是就扚起心肝搵大妗課程讀。

2021年完成課程後，他更膽粗粗「創業」，由朋友做起，再慢慢靠口碑吸納新客。

我發現自己對這行真的很有興趣，我喜歡和朋友傾計、帶歡樂給他人，又喜歡打點瑣碎事，性格好適合做大妗。

他亦笑言，自己是非一般的大妗哥，喜歡鑽研歷史書，跟新人分享儀式中每個步驟的因由，例如新娘出門灑米其實是有用意。

以前新娘子大多是農村出嫁，閃令令的裙褂會引來雞啄，灑米就是為了引開雞隻，避免襲擊她，當然亦有說法是擋煞。

疫情期間當上大妗哥，文仔更遇到不少有趣事。

這幾年出現不少Online敬茶，媽媽捧住電話，新人就拿杯奉向鏡頭，然後外地親戚就會『連戲』自己飲返杯，有時我兩文三語也要講：Sweet tea in mouth，buy a new house，氣氛也不錯。

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存感恩熱愛舞台

接觸大妗這工作後，也令文仔學會了心存感恩。

大妗平日的舉動好像好浮誇，但對我來說不是，因為我不是在演戲，我是真心對新人好，為他們營造出歡欣感覺，替他們開心。結婚真的很難，要花很多心血、時間、耐性及妥協，我會盡力讓新人在打點禮節時更舒服，並希望他們對儀式存有感恩的心，感激父母多年來的養育之恩，好讓自己有機會去認識身邊的另一半。

當然，自細喜歡表演的他，也決不會放棄演戲。

對我來說，每個地方都是舞台，就算是噴消毒時的地方，也是我的舞台，也是個表演，我都要展現出自己的專業。

而在下月的22至23日，文仔更會將男大妗、演員及舞者三合為一，與本地著名女編舞梅卓燕及金馬獎填詞人岑偉宗合作，於西九文化區Freespace推出自由舞《囍—紅色的承諾》，將港粵傳統婚嫁習俗轉化成豐富的舞蹈作品，讓大家以別開生面的角度了解婚姻。

記者︰黃依情