【大胃王逝世】曾10分鐘食399碗蕎麥麵　元祖日本大胃女王大腸癌病逝終年59歲

▲ 曾10分鐘食399碗蕎麥麵，元祖日本大胃女王大腸癌病逝，終年59歲。

日本大胃女王菅原初代，曾參加日本大胃王節目《火力全開大胃王》，獲「魔女菅原」的稱號。不幸的是，去年6月她被確診大腸癌，於今年3月9日不敵病魔逝世，享年59歲。

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綜合日媒報道，菅原初代於去年6月確診罹患大腸癌，隨後一直積極接受治療。然而她的經紀人昨日（16日）在其官方推特發文表示，菅原初代已於3月9日病逝，這一消息令不少粉絲悲痛不已。

作為有著驚人食量的大胃王，她還創立了自己的YouTube頻道，而最後一隻影片則是8個月前，她與網紅Sakura Mogumogu合作，在60分鐘内必須吃下總共13.5公斤的食物，其中包括1000克雞蛋、1600克唐揚雞、400克香腸、1800克漢堡排、700克蕎麥麵、700克烏龍麵、600克湯汁、1600克蔬菜、2000克茶、400克的玉米及總計2400克的超大飯糰，兩人最終在剩餘1分39秒時成功完食。

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從影片中可見，原本體型偏瘦的菅原初代相比之前又暴瘦了許多，且精神狀態較差，臉上沒有了紅潤的氣色。菅原初代過去曾參加日本大胃王節目《火力全開大胃王》，並在2008年、2010年以及2019年均獲得優勝，成為知名的大胃王明星之一，更曾創下10分鐘内吃完399碗蕎麥麵的驚人記錄。

最近的她已很少參加大胃王比賽，今年2月時舉辦了畫展。而她之所以會成為大胃王，是因為兒子患有注意力不足過動症（ADHD），丈夫無法接受兒子的病，兩人因此吵架到離婚。菅原初代也坦言，自己會參加大胃王比賽是因為獨自撫養兒子的壓力過大，只能靠吃來發洩。所幸兒子在接受治療後，狀況已好轉了許多。

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責任編輯：羅嘉欣