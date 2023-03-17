【以神之名】「嬰兒花園」女教主入稟禁播Netflix紀錄片　金己順索償每天千萬韓圜

▲ 邪教教主金己順入稟要求禁播Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》有關「嬰兒花園」的內容。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》除了方力申女友、來自香港的葉萱（Maple Yip），指控攝理教教主鄭明析以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒之外，還揭開韓國另外3名邪教教主的故事。

當中「嬰兒花園」邪教教主金己順不但令幾百名信徒成功洗腦，令他們甘心奉獻所有財產、成為奴隸為她賺錢，甚至有信徒六親不認殘殺自己的親子女，故事程度比攝理教更駭人！

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入稟禁播《以神之名》

曾囚禁4年的金己順於出獄後生活安然無恙，根據韓國媒體指出，現年83歲的金己順於本月8日入稟首爾中央地方法院，要求Netflix Korea、製作《以》的MBC電視台及製作人將《以》第5及6集，有關「嬰兒花園」的集數全數下架，指控內容侵害其人格，否則將提出索償每天1000萬韓圜（約6萬港元），以補償對其人格的損害。

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曾成功禁止討論

有指金己順曾於2001年成功入稟阻止另一間電視台SBS在時事節目中談論「嬰兒花園」，由於金己順的殺人罪於當時被判不成立，因而節目被指不適宜播出。

但如今有前檢查官認為，隨著近年陸續有前信徒發聲指控金己順，法庭未必會再批准金己順的禁播請求。

創立嬰兒花園

金己順本屬「珠賢教會」，因創辦人李教父因裸體跳舞被判監兩年半，金己順趁機帶走一班信徒，創立邪教「嬰兒花園」，自稱是3歲「嬰兒神」，利用末日論令信徒相信可以得永生進入永恆國度、人間天堂。

金己順將信徒洗腦奉獻所有財產，即使家境貧窮也甘願為奴，日夜為女教主工作賺錢，早上6時工作至深夜沒有任何報酬，只求一日3餐溫飽及住宿。金己順曾說「必須有死的覺悟」為教會付出，而信徒深信金己順是神，一生甘願追隨。

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