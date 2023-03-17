【暑期遊學】亞洲10地哈羅學校暑期活動現可報名　夏日拓展營日本登山曼谷玩水【內附連結】

▲ 夏日拓展營將在全亞洲10所AISL哈羅學校開展包括哈羅香港。(AISL提供)

還有數月才放暑假，海外暑期活動已開始接受報名，亞洲國際學校（AISL）夏日拓展營計劃將在亞洲哈羅學校開展，為8至16歲的學生提供多元的課程，讓學生走出傳統課堂，在自然環境中進行戶外學習，廣泛的活動主題包括探險、體育、STEAM及領導力等。

夏日拓展營將在全亞洲10所AISL哈羅學校開展，包括日本安比、泰國曼谷、北京、重慶、海口、香港、南寧、上海、深圳和珠海。學生可選擇日營或住宿營，趁機體驗AISL哈羅學校傳統的寄宿生活。

AISL哈羅香港：學生可以體驗創業及社會企業家精神，透過制定商業計劃、構建服務原型、推銷商業理念等一系列體驗式商業挑戰，理解社會企業家精神以及所需具備的技能。其他活動包括都市定向越野、登山徒步、公共演講及短途旅行等。

▲ 體育活動網球。(AISL提供)

AISL哈羅安比：學生需要共同完成各種導航任務和定向挑戰，在岩手縣群山中學習定位、生存及急救技巧，並發揮團隊精神。其他活動包括高原探索、高山瑜伽、天文觀星學、夜晚徒步、月光劇場及自我回顧等。

AISL哈羅曼谷：拓展營以聯合國可持續發展目標 (UNSDG) 作為學習框架，學生將利用ROV水下機器人進行水底耕種，考驗他們的解難、領導及社會覺察能力。其他活動包括獨木舟和水上運動、可持續發展工作坊及短途旅行等。

▲ AISL哈羅安比。 (AISL提供)

內地7間AISL哈羅學校：夏日拓展營將與多間領先體育組織包括AC米蘭、美國職業高爾夫球協會、職業網球聯合會和五星籃球聯手，提供涵蓋體育、STEAM及領導力的活動。STEAM課程包括計算機編程、科學實驗及機器人，挑戰學生的想像力及創意，激發靈感和興趣、培養協作能力及批判性思維。領導力課程將會與史丹佛大學教授Colin Ong的青年創造力、創新和可持續領導力項目合作，專注於學生的創造性能力探索和領導力情商培養，鍛煉他們的解難能力及培養團隊合作精神。

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AISL Outdoor夏日拓展營計劃將於7月3日-22日舉行，每周學費為$9,800，現正網上接受報名，名額先到先得。

記者:李越樺