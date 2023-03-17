【特首顧問團】政府委任34名特首顧問團成員　李澤鉅獲委任望運用多年營商經驗助港把握機遇

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政府今日（17日）公布，成立特首顧問團，由行政長官擔任主席並委任34名成員，當中包括主要政府官員及政、商、科技界精英，如李澤鉅、唐英年、馬時亨吳光正、馮國經、盛智文及陳智思等。顧問團首屆任期即時生效，直至2025年6月30日。



顧問團作為高層次的諮詢組織，會就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。

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建基於香港在「一國兩制」原則下的獨特優勢和固有的穩健根基，政府將會全力帶領香港拼經濟、拼發展，並充分把握創新科技、融入國家發展大局，以及深化區域與環球協作所帶來的強大發展動能。



行政長官李家超指，顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家，絕對適合就香港長遠的策略性發展提供精闢見解和睿智建議，並期待在未來幾年與顧問團成員緊密合作。他亦指，顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。

長江實業及長江和記主席李澤鉅先生表示，榮幸獲委任為特首顧問團成員，並指會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見。他亦指，香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，故希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

顧問團的成員名單如下：

主席

行政長官

成員

經濟高質量與持續發展

吳光正

李民斌

李澤鉅

沈聯濤

唐英年

馬時亨教授

黃志祥

楊敏德

趙令歡

趙國華

蘇澤光

創新與創業

Michael Spence教授

李開復博士

周勝馥

查毅超博士

盛智文博士

黃子欣博士

傅育寧博士

單偉建

湯曉鷗教授

葉玉如教授

蔡崇信

譚允芝資深大律師

區域與環球協作

Colm Kelleher

白德利

杜嘉祺

林建岳博士

洪丕正

陳智思

馮國經博士

董立均

諸立力

蔡冠深博士

謝仕榮博士

列席

政務司司長

財政司司長

律政司司長

行政長官辦公室主任

特首政策組組長

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責任編輯：梁凱婷