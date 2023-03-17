【廉政狙擊】偏心母親黎燕珊送錯蛋糕　視后胡定欣再騷超班演技

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》在昨晚（3月14日）播出「屠敏怒掟蛋糕拒與親母相認」場面，堪稱飾演屠敏的胡定欣與飾演其母群姐黎燕珊的演技大對決。

自得悉屠敏就是親女洛子欣後，群姐千方百計欲與女兒重修舊好，整病自己之餘，還親製蛋糕前往屠敏Office求和，卻因搞錯女兒最愛吃的口味，令原本大為心軟的屠敏不屑吐蛋糕之餘，還帶著恨意一再將忌廉撥往群姐身上。

怒極的屠敏最終怒掟蛋糕，並指責群姐當年在冧樓事件中對自己見死不救，令原本還對母女關係抱有希望的群姐大為慚愧，正以為母女關係陷入冰點，原來一切都是屠敏「愛的計算」

相關場口絕對是定欣晒功架之作，由看到母親親臨office冷若冰霜、見母親連叉子都費盡心思即紅眼眶、吃「錯味」蛋糕內心糾結又委屈、按捺不住含恨撥cream、怒極站起來爆出一句：「鍾意食藍莓蛋糕嗰個係你個仔唔係我！」、邊落淚邊向母親清算舊賬、再送走母親後在得力助手Vani（蔡潔飾）面前真情剖白，每個細緻變化均演得絲絲入扣。

同場「競技」的黎燕珊亦不遑多讓，無論是病態、擔憂、求和、內疚及失去希望等表情均演繹到位，尤其當女兒提醒自己當年先救兒子是何等殘忍時，群姐的無知與偏心雖惹人生氣，但其崩潰與真摯的眼淚亦同樣感人。

對於定欣與珊姐好戲連場，網民亦大受感動：「胡定欣忍了很久，那滴淚才流下來」、「定欣演得好好，面對難以原諒的媽媽」、「真的做得太好（悲傷），演技大爆發，看到蛋糕心軟的屠老闆，心痛家人」、「這場戲胡定欣的演技太炸裂了，看著很揪心也很過癮」、「一動一靜，一怒一悲，胡定欣完全扮演了屠敏/子欣的角色」、「最狠的角色遇上最狠的演員，真是天作之合」、「這個媽媽演的不錯，真讓人討厭」、「珊姐同定欣演母女戲，真係好有火花」、「兩位好戲之人」。

事後，定欣亦坦言，兩場戲均是自己最喜愛的場口：「這場掟蛋糕嘅戲跟下一場我同蔡潔講心底話嘅戲，兩場戲我都好鍾意，希望觀眾同樣喜歡！」

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