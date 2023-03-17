【致癌陷阱】肉乾肉鬆高溫直燒釋出可致癌物　營養師黃凱詩：多吃一類蔬果有助抵銷

▲ 營養師黃凱詩表示，高溫直燒肉類，會釋出致癌物多環芳香烴（PAHs），但若能多吃一類蔬果，則有助抵銷所攝取的可玫癌物。

上周難得閒日有假期，我問Bonnie︰「明天放假，有興趣BBQ嗎？」

Bonnie立即贊成︰「好提議！已經3年沒有到郊外燒烤。」剛巧積奇與雲妮也在「清假」，我們選了在大尾篤的燒烤場。

積奇說︰「閒日燒烤真好，可避開假日人潮。剛巧，今天還有點涼意。」

「我看過天氣預報，才選今天啊！」我說。

正在烤得如火如荼之際，手機的信息提示突然響起，彈出消委會的肉乾報告。Bonnie一看，即大聲嚷著︰「噢！剛在澳門買了豬肉乾回來，便說肉乾含致癌物。」

我正在烤雞翼，我人生中的雞翼配額，都會放在燒烤和到串燒店的日子。一聽Bonnie的叫嚷，我便安慰她說︰「不用太擔心啊！肉乾中的致癌物多環芳香烴（PAHs）是一定會存在的。事實上，含有脂肪的肉類，在高溫直接燃燒，多環芳香烴便會產生，所以，一直也提醒大家，切勿天天吃，只要少吃便可以，不用太憂慮。」

「含有脂肪的肉類，在高溫直接燃燒……豈不是就像你手上那隻雞翼的處境。」積奇笑着說道。

我登時哈哈大笑，說︰「完全正確。日式燒肉、中式燒味等，情況也類同。因此，要在享受美食與健康之中取得平衡，對於這些資訊，我們必須知悉，但毋須恐慌，適可而止便可以，不用太擔心。說到底也不能吃過多肉類。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

我特別轉過頭跟Bonnie說︰「另外，主動地吃多點含有抗氧化營養素的蔬菜和水果，例如︰十字科蔬菜和莓類水果等，也有幫助抵銷那些致癌物。」

「幹嗎只對着我說！我不是很愛肉乾的。」Bonnie不滿地說道。

「薯片也有機會含有另一種可致癌物丙烯酰胺。」我提醒她。

「我又不是天天吃！」她反駁。

「是隔天吧！」我說。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）