【車內盜竊】涉於停車場12輛車內偷裝修工具　裝修工被控還押候查

▲ 涉於停車場12輛車內偷裝修工具，裝修工被控還押候查。（資料圖片）

44歲裝修工人涉於將軍澳、鑽石山、屯門及元朗等地區的停車場，於停泊的車輛內偷竊電鑽、電動鋸木機等裝修工具，總值逾6.7萬元，被控12項車輛內盜竊罪。案件今（17日）於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至5月12日再訊，以待警方進一步調查，包括尋找行車紀錄儀及相關證物，被告沒有保釋申請，還押候訊。

被告邱劍鋒（44歲），報稱裝修工人，被控12項車輛內盜竊罪。控罪指，被告於2023年2月7日至3月8日，於將軍澳、鑽石山、屯門及元朗多個停車場內，在12部停泊於上述地點的車輛內，偷竊12個電鑽、6卷電線及2部電動鋸木機等，總值逾6.7萬元。

控方今申請將案件押後再訊，以待警方進一步調查，包括尋找行車紀錄儀及相關證物，另反對被告保釋，被告不反對押後，亦沒有保釋申請。裁判官將案件押後至5月12日再訊，被告其間須還押。

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記者：梁錦麟