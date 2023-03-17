【童星尖子】美心妹妹考獲日語N3級曬證書　14歲Celine做班長風紀多才多藝

▲ 14歲的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）積極參與課外活動，近日分享自己考獲日語N3級資格，相當叻女！

3歲憑美心廣告走紅的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine），近年已淡出幕前專心讀書，並把握空餘時間發展課外活動及學日語，日前Celine在社交平台分享自己考獲日語N3級資格的照片，還可見身穿校服的她原來做了風紀和班長，相當叻女！

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Celine在社交平台分享了手持日語能力N3證書的照片，並發文寫道：「白色情人節最好的禮物……多謝（爸爸）楊老師3年來的耐心教導。Celine之後便會向N2進發，Yeah！」

根據「香港日本語教育研究會」網頁資料顯示，N3級是考核閱讀能力及聽解能力，前者的範圍是能夠閱讀和理解日常話題中表達具體內容的文章、能夠通過報紙的標題了解文章的大致內容，以及在日常生活中，對於難度稍高的文章，通過解釋或改變表達方式能夠理解其大意。至於聽解能力則是能夠大致聽懂接近一般語速，有關日常生活的連貫會話，並大致理解當中具體內容等。

▲ Celine考獲日語N3級資格，好叻女！（IG圖片）

大批網民讚揚Celine有天份，考得好快，建議她可以跳級考，「可以直接跳N1?」、「有信心可直考N1」，但Celine坦言曾試過玩N1的聽解題目，但完全聽不明，題目又超難，「N1只有一半人合格, 都係逐級逐級上。」

獲選壘球U15港隊成員

有網民亦發現Celine的校服上掛有兩個襟章，「叻女喎，又係班長，又係風紀」，可見Celine在學校是一位品學兼優的學生。就讀中華基督教會基道中學中三的Celine興趣廣泛，熱衷玩課外活動，現時投放最多時間於壘球、滑冰、冰壺、跳舞及日語之中，並取得不少獎項及證書。

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Celine在壘球方面發展甚佳，獲教練挑選為U15港隊隊員，現時擔任負責防守的二壘手，去年8月時曾協助球隊贏得U15分齡賽女子組亞軍。Celine和媽媽曾接受TOPick訪問談及如何平衡學業與課外活動，她指以前有玩更多運動，包括足球、籃球等，但中學課程開始深奧多功課，現只能集中玩以上幾項運動，除了壘球取得好成績，她亦有7年溜冰經驗，去年開始玩冰壺並贏得獎項。

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兼顧課外活動學業不退反進

現時Celine主要在星期五晚及星期六上午訓練壘球，如有比賽需要，或會再加兩晚操練。之前疫情期間學校是半天上課，下午回家做功課溫習後就可以出門訓練，現時恢復全日上課後就要再調節時間，每天盡快完成功課去玩課外活動。

Celine媽媽Katherine坦言一直支持女兒做喜歡的事，Celine因為喜歡日語和以上運動，所以自律安排好時間，而且學業成績反而有進步。她只希望女兒最重要不能學壞，並有基本學識立足社會。如果她真的當上運動員，也需要學好語文與其他地區人士交流。

以前小學英文數學試過全班包尾，現在全班名列前茅。時間管理也是她成長上的一種經歷，如將來應付DSE變得繁忙，那時候再調整吧。

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責任編輯︰林綺玲