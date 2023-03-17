【隱形殺手】40歲女子長吃街頭小食患胃癌　醫生揭5類高風險食物【附防癌食物】

▲ 40歲女子長吃街頭小食患胃癌，醫生揭5類高風險食物。

不少人都熱愛「掃街頭美食」，但小心隨時病從口入。台灣有一名於夜市工作的女子，年僅40歲便不幸患上胃癌。有醫生便估計，可能與女子長年累月，食用不健康的串燒油炸食物所致。並用此提醒民眾，有5大類食物雖然可口美味，但一旦毫無節制飲食，便會增加患癌風險。其中年青人熱愛的手搖飲品，更令高風險腺瘤機率風險大增3成。

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中山醫院家醫科醫生陳欣湄在《健康2.0》YouTube頻道表示自己年青時，曾為學生補習賺取外快，期間一名學生的母親在40多歲時便不幸患上胃癌，令她十分感慨。由於該名母親在夜市工作，亦十分忙碌，每晚都是以夜市常見的燒烤、醃製物、各種油炸物等作晚餐，故陳欣湄推測她的腫瘤，恐是長年累月都吃這些不健康的食物所致。

陳欣湄提醒，日常有5種食物其實暗藏致癌陷阱，研究亦證實它們會對腸道帶來影響，建議要將攝取比例降低，並定期做大腸鏡檢查。

5種高風險致癌食物

1. 醃製食物

醃製食品，由於在醃漬過程中會產生亞硝酸鹽，因此雖注意一些高鹽的食物會致癌及容易引發慢性病。

2. 燒烤油炸類

燒烤過程中會加熱到非常高溫，令食物內的澱粉或蛋白質產生其他變化，有研究更發現在燒烤過程中會產生4種致癌物質，像是多環芳香烴、異環胺、脂溶性戴奧辛、亞硝胺。

3. 變質發霉

很多人愛吃花生，有時為了省錢買一大桶，一旦保存不當就會發霉，確實可能造成肝臟、腸道損害。

4. 香煙酒精

本身就具有致癌物質，容易導致身體發炎，刺激腸道誘發腸癌。

5. 甜食高糖

美國一項3萬多人研究發現，青少年時期若愛喝含糖飲料，多攝取5%果糖，罹患總腺瘤機率上升17%，而得到高風險腺瘤的機率則上升30%。

陳欣湄認為，台灣食物真的美味，可以選擇在一周裡食用2至3次以下，千萬不要超過及天天當正餐吃，是較為安全的做法。而在滿足口腹之慾前，建議先吃點「健康」的食物。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

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【同場加映】7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣