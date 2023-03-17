【周末好去處】Mr. Tripleton美元紙幣模板展　陳冠希向佐皆是粉絲

▲ Mr. Tripleton《The Questionables》展覽。

跨媒介藝術家Mr. Tripleton透過《The Questionables》，以美元紙幣為模板創作出一系列引人入勝的畫作，作品深受一眾藝術收藏家喜愛，其中包括陳冠希、曾國祥、陳可辛、向佐及MC仁等。

其作品以紙幣上描繪了非現實的角色，代表著自己變幻莫測的情緒，另綴有神秘符號，包括皇冠及老虎機中的777等。所有細節經過精心計算，大小恰到好處，呈現出獨一無二的現代美學。《The Questionables》足本版將於3月18日至20日在JCCAC展出。

▲ 作品引起觀眾反思金錢的價值。

著名導演暨藝術家Mr. Tripleton以電影鏡頭探索平行世界，精選文字以想法、經驗及夢境為靈感，透視出生命的本質。作品引起觀眾反思金錢的價值 - 你真的認識金錢的本義嗎？足本版展覽展出多件作品及10款全新圖案。

是次更與陶藝師雷小欣聯手創作出一系列陶藝作品，將最原始及真實的情感立體化，並於展覽首次展出。陶藝作品表達出情感釋放，在紛擾中找回內心平靜。

▲ 展出多件作品及10款全新圖案。

受80年代倫敦的龐克文化影響，Mr. Tripleton 用色大膽配以狂野筆觸，演繹出離經叛道的風格。Mr. Tripleton 亦向著名當代藝術家 Andy Warhol 及 Jean-Michel Basquiat致敬，巧妙地結合現代文化符號及非現實圖像，構出豐富視覺效果。每幅作品全由人手絲網印刷20至60層上色，運用了多種印刷技巧，如平版印刷術、木刻及蝕刻等，製作一絲不苟。

《The Questionables》足本版

日期：2023年3月18日至20日

地點：石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心