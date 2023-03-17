  • 23°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】Mr. Tripleton美元紙幣模板展　陳冠希向佐皆是粉絲

休閒消費 12:59 2023/03/17

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Mr. Tripleton《The Questionables》展覽。

跨媒介藝術家Mr. Tripleton透過《The Questionables》，以美元紙幣為模板創作出一系列引人入勝的畫作，作品深受一眾藝術收藏家喜愛，其中包括陳冠希、曾國祥、陳可辛、向佐及MC仁等。

其作品以紙幣上描繪了非現實的角色，代表著自己變幻莫測的情緒，另綴有神秘符號，包括皇冠及老虎機中的777等。所有細節經過精心計算，大小恰到好處，呈現出獨一無二的現代美學。《The Questionables》足本版將於3月18日至20日在JCCAC展出。

作品引起觀眾反思金錢的價值。

著名導演暨藝術家Mr. Tripleton以電影鏡頭探索平行世界，精選文字以想法、經驗及夢境為靈感，透視出生命的本質。作品引起觀眾反思金錢的價值 - 你真的認識金錢的本義嗎？足本版展覽展出多件作品及10款全新圖案。

是次更與陶藝師雷小欣聯手創作出一系列陶藝作品，將最原始及真實的情感立體化，並於展覽首次展出。陶藝作品表達出情感釋放，在紛擾中找回內心平靜。 

展出多件作品及10款全新圖案。

受80年代倫敦的龐克文化影響，Mr. Tripleton 用色大膽配以狂野筆觸，演繹出離經叛道的風格。Mr. Tripleton 亦向著名當代藝術家 Andy Warhol 及 Jean-Michel Basquiat致敬，巧妙地結合現代文化符號及非現實圖像，構出豐富視覺效果。每幅作品全由人手絲網印刷20至60層上色，運用了多種印刷技巧，如平版印刷術、木刻及蝕刻等，製作一絲不苟。

《The Questionables》足本版

日期：2023年3月18日至20日

地點：石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心

相關文章

【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
今日 11:22
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
【香港藝術月】重點盛事第八屆 Art Central回歸　必看藝廊展區8大精彩重點【內附購票連結】
17:37 2023/03/15
【香港藝術月】重點盛事第八屆 Art Central回歸　必看藝廊展區8大精彩重點【內附購票連結】
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃
18:55 2023/03/16
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃

你可能感興趣

【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
今日 11:22
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
【香港藝術月】重點盛事第八屆 Art Central回歸　必看藝廊展區8大精彩重點【內附購票連結】
17:37 2023/03/15
【香港藝術月】重點盛事第八屆 Art Central回歸　必看藝廊展區8大精彩重點【內附購票連結】
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃
18:55 2023/03/16
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃
文娛藝術 歌手 陳冠希 向佐 陳可辛 展覽

最高瀏覽

【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
12:35 2023/03/16
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
【天人永隔】老公上班中突接Apple Watch警報　妻兒3人開車撞上水泥車全喪命
10:51 2023/03/16
【天人永隔】老公上班中突接Apple Watch警報　妻兒3人開車撞上水泥車全喪命
【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」
18:31 2023/03/16
【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」