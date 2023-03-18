【隱形戰隊】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單

「屋企個衣櫃差不多畀晒佢，我啲唐老鴨收藏暫時放爸媽家。」今年將正式「封盤」迎娶女友湯洛雯的馬國接受TOPick專訪時說。

當成為夫婦並同生活，生活不免要作出妥協，除心頭好暫放一旁外，生活有條理的馬國明願為另一半改變，對此他說：「她從沒有叫我改變，其實只要夠愛對方，潛意識下就會相互遷就。」

喜歡小朋友的馬國明希望生一子一女，更預告靚湯會淡出娛圈專心相夫教子，養家責任就交託他身上，果然是圈中有名的暖男。

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馬國明直言愈拍愈弗

由馬國明、陳山聰、劉佩玥和唐詩詠主演的《隱形戰隊》近日正播映，飾演總督察Ocean的馬國明，親身上演大量動作和槍戰場口。

馬國明直言愈拍愈弗，他說：「起初都不算弗，但經過每天拍攝外景槍戰戲，全身流滿汗仿如做了一場劇烈運動，身上沒有過多脂肪，那時候真的好弗。」

▲ 劇中有不少動作場口。（影片截圖）

寧打餐死不愛親熱戲

拍開槍戲難免受傷，馬國明說：「因為要搶犯人支槍，槍柄撞到手指損了。」惟他未有被嚇怕，反而想多演動作戲，「因為拍出來很有型，男人很簡單，演員亦好易呃。」

至於說到劇中劉珮玥色誘他的場口，馬國明謂為免瓜天李下，拍攝時不敢亂望，他說：「唯有睇片看效果時跟阿moon說：『嘩，你好勁噃』。」

對馬國明而言，更寧願打餐慒也不想拍親熱戲：「其實拍親熱戲很尷尬，特別跟對手不熟絡，若導演覺得你們未夠親熱，我是否要做多一點呢？但又怕女仔誤會，男演員會感覺麻煩和尷尬。」

他大爆當年跟岑麗香拍《BB來了2》時，香香要求刪咀戲，他說：「香香話：『唔好意思，結婚後老公不太喜歡』，我就話：『你講就得啦！』，我們就將親嘴戲改成錫面珠或額頭，一樣交代到那關係。所以一定要說出來，否則你拍得不開心，我又尷尬。」

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不會迫老婆「封胸」

不過準人夫馬國明稱，不會禁止靚湯拍嘴戲，他說：「靚湯說婚後會避免親熱戲，但將來若遇上好角色，我會放心讓她演，覺得電視尺度有限。（你不會如強強般不滿？）因為他不是演員，而我本身是演員會明白，若劇本好和非純賣弄的親熱戲，我會支持她拍攝，遇到好劇本不容易，不應有太多掣肘。」

同樣地馬國明婚後不會包袱，他續說：「如果有少少性感鏡頭點綴下，作為演員是可接受，始終都要吸引觀眾眼球。」

靚湯喜愛於IG晒靚相，馬國明謂不會要求「封胸」：「她分享的相片並非純賣弄，只是略帶性感，靚就可以吧，我未至於好保守。」

▲ 靚湯有時也在IG略性感派福利。（取自IG）

準備深情「愛的宣言」

今年元旦日，馬國明公告跟靚湯正式訂婚，二人婚期未定，婚禮和影婚照等事宜交由靚湯話事，馬國明說：「我完全沒意見，可能演太多結婚戲故沒有憧憬，反而女仔會幻想自己的婚禮。」

馬國明自嘲沒主見，有靚湯作決定反而更好，他唯一要做是準備「愛的宣言」，他：「是她給我的『功課』，要我親自準備講稿，說一些真心說話。」

回想求婚當天，馬國明更稱有很甩漏：「我不懂製造浪漫，以為計劃得好好，實行時錯漏百出，她都覺得幾好笑。」

▲ 元旦日公佈正式訂婚！

馬明：我生活很簡單！

生活平實的他相信婚後依舊，他說：「兩公婆簡簡單單地生活，我一向都很簡單，都是返工、踢波或者將來返屋家照顧下子女，這樣已很滿足。」

不過結婚後是生活日常，跟拍拖是兩回事，馬國明跟靚湯同居一段日子，兩人亦為對方作出遷就，當中包括飲食習慣，馬國明說：「譬如我喜歡飲熱湯，飯餸要熱辣辣，但是她不愛喝熱湯，她怕辣親嘴。又或者她是芝士控，而我就不吃芝士，這些要作出遷就。」

靚湯入得廚房，出得廳堂，馬國明大讚未婚妻廚藝：「她煮的餸菜幾好味，包括肉醬意粉和家常小菜，她又懂得煲湯。」

▲ （陳慧安攝）

因靚湯而變貓癡

由於靚湯喜愛貓咪，馬國明在家養了兩隻貓，他說：「我從來未養過貓，但是一養就愛上了，因為牠們很爹我，氹得我很開心，行去那裡也跟著我，我在書房看劇本時，牠會伏在身邊陪我，返工時都會想念牠們。」

從前覺得貓只是高竇，現在馬國明領略到那份可愛，「放假留在家陪著牠們已很開心，這樣就過了一天。」

馬明愛整潔：以前間房好整齊

二人的生活習慣不盡相同，馬國明為靚湯改掉壞習慣，他說：「她常說我的牙刷很快爛掉，因為我很用力刷牙，所以我嘗試輕力一點。」

慢慢相處之下，漸發現生活細節上有矛盾，馬國明卻說：「只要大家想法去解決和遷就，始終性格和喜好是很難改變。」

正如馬國明愛整潔，反之靚湯較隨性，不能期待對方改變，他說：「她從來不摺衫，交由工人姐姐幫她，但我由細至大習慣自己摺衫，這方面要給予自由度，我不會要求『你做咩唔自己摺衫呀?』」

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惟靚湯願為他作出改變，馬明說：「我是一個很organize的人，以前睡房所有東西要放置整齊，但她個人比較隨心，隨意擺放一處，當我說多兩遍時，她就嘗試執恰得整齊一點。」

他續說：「我又沒有迫她，同樣地她也沒有，只是我記得她曾說過某些話，自覺地遷就了對方，現在回想起感覺幾有趣，（是愛的表現？）或許吧，因為大家愛大家，會願意退一步，潛意識下遷就了對方。」

遷就與容忍是兩回事，馬國明舉了一例子，「我好憎人在車子上吃東西，擔心弄污糟車廂，但阿湯很愛在車上吃東西，時間久了就覺得沒所謂，清潔乾淨也不是難事。」

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靚湯同是愛家之人

結婚要睇契機外，伴侶間志趣相投也重要，馬國明說：「她很愛宅在家，不喜歡出街，這方面她跟我相似，放假留在家玩貓和看電影。另外我們同樣愛打邊爐和吃日本菜，出外容易找到合適的餐廳。」

另外兩人人生目標相近，同樣追求簡單生活，他說：「是不是要大富大貴呢？我們皆不是追求這些的人，可以很簡單地生活，以前有些富貴男士追求她，她都沒有接受，她並非追求富泰生活，而我亦並非富二代，只是一個打工仔。」

早前靚湯透露不時被追問婚期而添壓力，馬國明卻處之泰然，他說：「因為她性格較為上心，反而我就衰一點，不理會大家的提問。」

▲ 於IG放閃。

婚後趕生B

被追問完婚期，馬國明笑稱近期被問何時生仔，明年「入伍」的他直言努力造人，希望生兩個小孩，他解釋：「將來年紀漸大我們會離開，如果是獨生子女的話，在世界上就沒有至親的人，有兄弟姊妹做伴商量下，就沒那麼孤單。」

早已為子女設想，馬國明似乎是細心爸爸，「是吧，但我會讓他們自由發揮，不會給子女太多規限。」將來生了孩子，靚湯主力照顧子女，「她應該不會拍劇，只是間中拍廣告，（她覺得是犧牲？）不會吧，她很喜歡小朋友，她說若果將來做了媽咪，也不願工作。」

快將成家立室的馬國明，過往經歷過幾段戀情，被外間常用「情路坎坷」形容他，馬國明卻不認同：「每段感情都有開心的回憶，點解要記著不開心的事呢。」

馬國明，所以被稱男神，是他的一顆很善良心、豁達性格。

記者：游艾維

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