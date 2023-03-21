【TOPick健康X超市大搜查】一家大細食得精明健康　4星期為你搜羅最齊全食物安全清單

一家大細食得精明健康

4星期為你搜羅最齊全食物安全清單

日常飲食中隱藏著不少健康陷阱，TOPick由3月7日起，一連4星期整理出最齊全食物安全清單，讓大家食得精明、食得安心！

最新影片：

無雌激素篇：

根據世界衛生組織和聯合國環境保護署，攝入過量雌激素或會引起多種癌症、不育、性早熟、2型糖尿病等疾病。想食得健康，大家可參考以下的無雌激素食物清單：

【超市大搜查】13款通過毒性測試安全雞蛋 新紀元卵等3款日本蛋上榜

【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險 16款不含雌激素雞翼名單

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟 8款通過生物測試無毒牛奶名單

高糖陷阱篇：

攝取過多糖可引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，更增加患心血管疾病的風險。TOPick檢視市面常見的預先包裝飲品，整合出非高糖名單：

【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱 63款「非高糖」樽裝飲品名單

【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病 27款「非高糖」紙包飲品名單

【超市大搜查】豆漿隱藏高糖致肥危機 盤點17款低糖或無糖豆漿

健康煮食篇：

食油、豉油及鹽是日常煮食必備的調味料，但在製作過程中有機會加入一些添加劑，大家選購時不妨參考以下安全清單：

【消委會】消委會檢測50款食油 21款不含基因致癌物環氧丙醇名單

【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物 13款不含色素0添加豉油

【超市大搜查】14款不含金屬污染物食鹽 消委會教選購+保存貼士

減肥零食篇：

減肥期間，難免會「口痕」想吃零食，但又怕有罪惡感？TOPick整理出多款低脂、低糖、不含反式脂肪食物名單：

【超市大搜查】夏天食雪糕避開致肥陷阱 12款低脂雪糕雪條名單

【超市大搜查】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱 盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

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