【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治

▲ 女子人工流產手術出錯，治療3個月後不治。

柬埔寨發生一宗恐怖醫療事故。一名懷孕4個月的女子，去年11月不幸小產，在接受人工流產手術時，醫生卻誤將女子的腸道當作胎盤切除。女子在輾轉3個月治療後，終告不治。當地衛生部介入調查後，發現執刀醫生是無牌醫生。

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據《柬中時報》報道，女死者去年11月初在一間小型診所接受產檢，被告知身懷4個月大的胎兒，已胎死腹中，因此決定當日進行人工流產手術。

惟10多天後，事主卻持續出現不適症狀，並被告知子宮內殘留胎盤，未被清理乾淨。其後她病情惡化，再到診所接受檢查，並被轉移至金邊甘密醫院。醫生在為事主檢查後，竟發現她的腸道，在早前被誤當胎盤遭切除。

事主的病情持續3個多月，其後輾轉在柬埔寨及泰國的醫院接受治療，最終在周四（16日）凌晨時分宣告不治，終年22歲。而其遺體已被送回家鄉，辦理後事。

當地衛生部事後介入調查，發現在涉事診所操刀的醫生，屬無牌醫生。而衛生部長已吊銷該診所的營業執照。

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責任編輯：羅嘉欣