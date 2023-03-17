【鄭欣宜演唱會】Do姐任Joyce個唱嘉賓　鄭裕玲：依家本人做嘢係為興趣

▲ Do姐任鄭欣宜演唱會嘉賓。

鄭欣宜（Joyce）一連三場「鄭欣宜演唱會 2023」在昨晚（3月16日）於紅館開鑼，好友李幸倪（Jin Lee）和應智越（細貓）捧場，特別嘉賓鄭裕玲（Do姐），她上台與Joyce玩「大問答」互揭感情秘密，妙問妙答。

今次演唱會舞台設計非常特別和揼本，除在舞台四邊都舖上泥土，呼應演唱會海報設計，還專程從英國訂製Ground Support，在場內加設四條直柱配合電腦程式和射燈，打造不一樣的燈光效果。

無論Joyce勁歌熱舞，還是演繹抒情慢歌，燈光從四方八面全場投射，層次更豐富。而每支燈柱後拉起今次演唱會主題「Believe Us」美術字圖案的橫額，令整個演唱會設計由舞台伸延至全場，讓觀眾更融入氣氛。

燈效設計有來頭

Joyce興奮介紹這次燈效設計，她說：「與上次『Between Us演唱會』相隔9個月，今次可算係2.0版本，所以我決定不惜工本去做今次演唱會。大家見到四邊有四條柱，叫做Ground Support，來自英國。」

她續稱：「所以要同佢哋講聲：『Hello darling, welcom to Hong Kong. 』好多外國演唱會都有，所以我哋今次好威威架，好國際，好international。因為有呢個Ground Support ，先至有好靚嘅台燈效果，希望大家好好欣賞。」

勁歌熱舞打頭陣

昨晚，Joyce以《Glitterfalls》和《@princejoyce》，與20位舞蹈員勁歌熱舞為演唱會打頭陣，然後唱《小夜燈》時全場觀眾亮起手機燈，一片星海中，非常壯觀。

接著，在音樂總監何秉舜台上鋼琴伴奏，Joyce演唱《你是什麼時候開始不愛我的？》和《恐懼蠶食心靈 》時，一對男女舞者在台上灑水的裝置中跳舞，演一對吵架情侶，全身濕透。

鄭裕玲任嘉賓全場歡呼

之後，Joyce介紹昨晚表演嘉賓Do姐鄭裕玲時，全場歡呼，非常震撼。她們向四面台觀眾打招呼，Do姐說：「我好開心你請我嚟做嘉賓，我都覺得我非常有資格，因為喺你未出世，肥姐大肚嘅時候，我已經知道你嘅存在，睇住你長大。不過，演唱會嘉賓要唱歌喎！」

Joyce笑說：「唱歌跳舞呢啲粗重嘢交畀我做。其實我請你嚟做嘉賓另有目的，我想請你咁有份量嘅嘉賓上嚟講吓我，教訓吓我！」Do姐想了一會，說：「我又無察覺你有乜唔好，不過我收到風，你鍾意夜瞓又好晏起身，你要學吓Do姐早睡早起，呢個歲數都Keep得唔錯！」觀眾拍掌。

Do姐續說：「憑良心講，欣宜無嘢唔好，睇佢長大，佢好尊重自己嘅體態，佢做返自己，我好開心。佢對於鍾意嘅事，即係唱歌演出，會付出100% ，叻女到喺紅館開演唱會，唔止一次，係兩次⋯⋯（Joyce在旁細細聲更正『係第三次』）三次添！我引以為傲。」

Do姐最近愛任時完

不過Do姐表示自己不會表演唱歌，建議與Joyce台上玩「大問答」，隨即問Joyce揀愛情還是事業？Joyce表示兩樣都要。她反問Do姐揀電視台定電台，Do姐亦都兩樣都要。Joyce追問哪一樣賺錢更多？Do姐說：「依家本人做嘢係為興趣，最緊要我開心！」全場掌聲。

Joyce再問：「TVB定ViuTV？」觀眾立即起哄，Do姐說：「梗係『開電視』啦！我就嚟要拍旅遊節目！」

Do姐問她揀偶條件，Joyce表示會揀較高大和肥肥地的男仔。Joyce問：「如果得個一水泡，你救Jackson Wang定姜B？」Do姐說：「最近多咗個任時完，不過佢哋識游水，唔使我擔心。（點解IG淨係follow佢哋唔follow我？）時機未成熟。」

觀眾不斷大叫Encore

然後Do姐反擊：「你到底有無拍拖？」Joyce反問她，Do姐說：「我有拍拖，我同現場咁多人拍拖，我覺得呢種拍拖關係最好，佢哋鍾意我，我又鍾意佢哋，我哋又唔會嗌交！咁你有無拍拖？」Joyce照辦煮碗回答，全場爆笑。最後Do姐祝福Joyce繼續努力，舉行更多成功的演唱會，然後二人咀咀擁抱。

昨晚，演唱會原定以Joyce首本名曲《女神》作結，但她落台後觀眾不肯離場，不斷大叫Encore，她換上便服牛仔褲再度出場，與觀眾一齊做心心手勢影大合照和多唱一首《半份關心》，為首場「Believe Us鄭欣宜演唱會2023」劃上句號。

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