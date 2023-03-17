【解除口罩令】除罩後易感染更高危病菌　醫生籲留意3大傳染病適時戴口罩

▲ 除罩後易感染更高危病菌，醫生籲留意3大傳染病適時戴口罩。

政府於3月初起全面取消口罩令，可說是從新冠復常的最終手段。不過，放寬了接近一個月，學校就有零星上呼吸道和腸病毒爆發，現在除下口罩，是否適合？

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戴口罩如「落雨撐傘」

感染及傳染病科專科主要看數字：新冠感染、重症率和疫苗接種率。三月解除口罩令後，感染和重症未有大幅度反彈，加上第三針的數字亦達到83%，第五波疫情已有高達數百萬人口感染，建立了足夠的免疫屏障。解除口罩令是合適的做法。不過，香港人戴口罩已有三年，身體對某些傳染病的抗體力自然較低，一旦感染，部分人的症狀可能會更嚴重。因此，我們需彈性處理，就像「落雨撐傘」一樣。未來數月，為了加強防護，在人多擠迫的室內空間戴口罩是明智之舉。

不能不防的傳染病

流感

香港的流感季節已過，但流感在一年四季在全球不同溫度的地區都有個案，就像鄰近地區如台灣和國內，近月亦有不少流感小型爆發。香港近兩星期亦有學校出現小型爆發。每年接種季節性疫苗是有效的預防方法，不過流感疫苗接種率一向偏低，而不少國家正在積極研發對抗流感與新冠的混合疫苗。如果研發成功，日後市民接種一種疫苗，便可加強預防新冠和流感。

肺炎鏈球菌

是一種存在於上呼吸道的常見細菌，可併發肺炎、中耳炎、鼻竇炎和腦膜炎等，更有可能損害聽覺，令人精神昏亂，甚至引發可奪命的敗血病。現時小朋友受政府疫苗計劃保護，可接種肺炎鏈球菌疫苗。長者方面，政府亦已全面安排65歲以上的長者，額外免費或資助接種十三價或二十三價肺炎球菌結合疫苗。如果家中有長者未打，建議接種。詳情可詢問醫生或到衛生署網頁獲取最新資訊。

百日咳

由百日咳桿菌引起，初期症狀似感冒，但咳嗽逐漸加重，並伴有「雞鳴聲」，因此又名「雞咳」。百日咳傳染力比新冠肺炎更高，近年在如日本、內地及新加坡有上升趨勢，甚至有患者可以咳至肋骨骨折。所有香港小朋友可免費接種百日咳疫苗，但50年代前出生人士，由於當年疫苗不普及，很多長者都未曾接種。建議長者要補打百日咳疫苗，可以每十年補打一次。

▲ 香港港安醫院-司徒拔道 感染及傳染病科醫生黃天祐。

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