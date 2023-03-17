【明星豪宅】陳嘉佳新西蘭獨立別墅曝光　細細粒房內做Spa自認隱形富婆

▲ 細細粒公開新西蘭逾10萬呎獨立別墅。

TVB前藝人陳嘉佳（細細粒）近年成功開拓內地市場，轉型做吃播KOL，在抖音已坐擁超過125.9萬粉絲，人氣高企。

她更四圍飛分享當地美食，由上一站日本，近半個月前已轉飛往新西蘭，連日來都有更新社交平台分享旅遊點滴。

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▲ （抖音影片截圖）

公開逾10萬呎別墅

原來細細粒在新西蘭基督城早已置業，今次回去除了直播美食之外，還特意拍了個House Tour與網民分享。

細細粒在片中公開1萬平方米（約107,639平方呎）的獨立花園別墅，並大方承認：「其實呢...我真的是個隱形富婆啦！」

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她帶大家直擊其超過10萬呎獨立花園別墅，見大屋有兩層複式設計，屋外屋內均以灰藍配白色作配色，內部裝潢走歐陸式時尚簡約路線。

先進客廳設有舒適沙發供細細粒與友人聊天，地上擺放了牛皮地毯，相當有格調。

而另一邊的廳則放置了一張英式桌球枱，還有超大開放式廚房，邀請數十位親友來家宴客絕對沒問題！

大屋共有4間客房，每間不同大小和設計，各有特色。而細細粒的主人房位於二樓，房內設有套廁，空間感十足，她向鏡頭透露不時在房內做spa，生活猶如貴婦一樣！而戶外花園環境幽美，細細粒間中會與友人享受燒烤樂趣。

細細粒別墅大宅逐格睇：

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網民憂身體出事

現年37歲的陳嘉佳於2016年轉簽王祖藍旗下，慢慢亦把工作重心轉移內地。為配合內地市場，自然要開設微博及抖音帳號。細細粒更利用其體形以及愛吃的形象，在抖音當起「吃播主」，目前成為內地人氣吃播。

她曾分享其體重一度高達230磅，眼見她近期為了「撈金」而拼命進食，有網友笑稱小寶現時可能已經超過300磅體重，亦有人擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食的份量。

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