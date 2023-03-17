  • 24°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄

娛樂 17:41 2023/03/17

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

李建邦（Suzuki）和口罩小姐「咚咚」吳妍臻參加ViuTV真人騷節目《婚前試行為》試試能否發展成戀人。

由陳柏宇、練美娟及婚姻顧問鄭敏聰（Anthony）主持的ViuTV真人騷節目《婚前試行為》找來七對參加者，一同學習如何維繫一段婚姻關係。

其中一對參加者為演員李建邦（Suzuki）和口罩小姐「咚咚」吳妍臻，二人為節目中為一一對非情侶關係的參加者，身高150cm的Suzuki與身高165cm的咚咚更是擁有「最盟身高差」的一對。

【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安　李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助

最新影片推介：林景程專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林景程獲爸爸助圓上車夢　King無以為報：要慢慢還

中學文物出土

自中學開始喜歡咚咚的Suzuki追求對方已近15年，Suzuki形容二人關係曖昧，但咚咚只形容二人為朋友關係。

節目中，何洛瑤化身成FBI（Sica） 與咚咚一同到Suzuki的工作室「尋寶」，結果有不少文物出土！

當中包括Suzuki和咚咚的舊合照、中學班相、情書等，咚咚發現舊物時表現驚訝，而且印象不深。反之Suzuki記憶力驚人，他對每件事物的細節位都記得一清二楚，助咚咚溫故知新。

【戀愛Staycation】解構真人騷有劇本傳聞　林嘉宏視行內「雙周」為目標

    點擊圖片放大
    +19
    +18

嘗試發展成戀人

多年來，Suzuki和咚咚都未有發展成為戀人關係，二人表示希望透過參加真人騷去認識對方，並試試能否發展成真正的情侶。

二人於宣布入圍時被節目組要求擺一個最甜蜜的甫士，其餘六對參加者都是以各種的親吻擺甫士，不過由於咚咚拒絕讓Suzuki咀對咀親吻，最終Suzuki只能吻咚咚的臉。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【戀愛Staycation】鄭杞瑤當KOL成分手導火線　Kylie考慮轉型收起性感
12:17 2022/11/02
【戀愛Staycation】鄭杞瑤當KOL成分手導火線　Kylie考慮轉型收起性感
【戀愛Staycation】解構真人騷有劇本傳聞　林嘉宏視行內「雙周」為目標
11:45 2022/11/18
【戀愛Staycation】解構真人騷有劇本傳聞　林嘉宏視行內「雙周」為目標
【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安　李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助
17:30 2020/11/15
【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安　李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助

你可能感興趣

【戀愛Staycation】鄭杞瑤當KOL成分手導火線　Kylie考慮轉型收起性感
12:17 2022/11/02
【戀愛Staycation】鄭杞瑤當KOL成分手導火線　Kylie考慮轉型收起性感
【戀愛Staycation】解構真人騷有劇本傳聞　林嘉宏視行內「雙周」為目標
11:45 2022/11/18
【戀愛Staycation】解構真人騷有劇本傳聞　林嘉宏視行內「雙周」為目標
【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安　李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助
17:30 2020/11/15
【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安　李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助
娛樂人物職業 ViuTV 綜藝節目 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【令人悲痛】中三生被罰企20分鐘倒地抽搐亡 老師只顧上堂醫嘆錯過搶救時間
18:16 2023/03/16
【令人悲痛】中三生被罰企20分鐘倒地抽搐亡 老師只顧上堂醫嘆錯過搶救時間
【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」
18:31 2023/03/16
【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
12:35 2023/03/16
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去