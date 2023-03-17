【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄

▲ 李建邦（Suzuki）和口罩小姐「咚咚」吳妍臻參加ViuTV真人騷節目《婚前試行為》試試能否發展成戀人。

由陳柏宇、練美娟及婚姻顧問鄭敏聰（Anthony）主持的ViuTV真人騷節目《婚前試行為》找來七對參加者，一同學習如何維繫一段婚姻關係。

其中一對參加者為演員李建邦（Suzuki）和口罩小姐「咚咚」吳妍臻，二人為節目中為一一對非情侶關係的參加者，身高150cm的Suzuki與身高165cm的咚咚更是擁有「最盟身高差」的一對。

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中學文物出土

自中學開始喜歡咚咚的Suzuki追求對方已近15年，Suzuki形容二人關係曖昧，但咚咚只形容二人為朋友關係。

節目中，何洛瑤化身成FBI（Sica） 與咚咚一同到Suzuki的工作室「尋寶」，結果有不少文物出土！

當中包括Suzuki和咚咚的舊合照、中學班相、情書等，咚咚發現舊物時表現驚訝，而且印象不深。反之Suzuki記憶力驚人，他對每件事物的細節位都記得一清二楚，助咚咚溫故知新。

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嘗試發展成戀人

多年來，Suzuki和咚咚都未有發展成為戀人關係，二人表示希望透過參加真人騷去認識對方，並試試能否發展成真正的情侶。

二人於宣布入圍時被節目組要求擺一個最甜蜜的甫士，其餘六對參加者都是以各種的親吻擺甫士，不過由於咚咚拒絕讓Suzuki咀對咀親吻，最終Suzuki只能吻咚咚的臉。

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