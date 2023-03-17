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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【消費情報】Trip.com 3.20起食玩住交通優惠券開搶　包括機票買滿千元最高減500

社會 13:54 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Trip.com 3.20起食玩住交通優惠券開搶，機票買滿千元最高減500。（Trip.com網頁截圖）

再有商戶公布本地及全球食玩住超值體驗。Trip.com今日（17日）推出本地及環球美食、酒店、玩樂優惠。機票亦有折扣，買滿1,000港元最高減500港元；全球火車及JR Pass分別買滿200港元減100港元，以及半價優惠。優惠代碼由3月20日起一連五日，每晚9時正開搶。

    點擊圖片放大
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3月20日率先開搶香港出發機票，買滿$1,000減$200（共200張），以及買滿1,000元最高減500元（共10張）。

21日有指定自助餐、美食半價（共100張）；22日則是全球火車滿 $200 減$100（共100張機鐵、JR Pass 除外），及JR Pass 半價（共50張）。

23日全球酒店住宿滿 $1,000減$500（共10張）、滿$1,000 減$200（共200張）；24日優惠是指定門票玩樂享半價（共100張）。

優惠只限APP使用，須定時刷新頁面，複製券碼在支付頁貼上以顯示優惠代碼後價格，以成功付款為準。詳情可瀏覽官方網站

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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