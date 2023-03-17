【明星扮靚】Gin Lee公開地獄式減肥餐單　李幸倪斷食+生酮：3個月瘦十磅

▲ Gin Lee公開減肥斷食法。

近日轉會英皇的李幸倪（Gin Lee），在新歌《Dum Dum》MV盡展舞技，而Gin的身形亦比前更見消瘦，型格十足，日前她出席活動，更以中空裝現身，婀娜身材盡現，眼前一亮。

Gin接受TOPick專訪表示，自從幾個月前知道要為新歌排舞，便已進行地獄式減肥，她透露進行全新的斷食法，成功在三個月減了8至10磅，對成績甚滿意。

▲ Gin Lee宣傳轉會新歌。(攝：湯致遠)

由入門斷食開始

Gin Lee坦言一向對營養學和健康心得有興趣，在疫情停工期間，日日看一些健康和塑身資訊，了解如何增強體質和免疫力，並會寫筆記作紀錄鑽研。

過去她一直以生酮飲食法來保持身形，而近日發現加上斷食法亦甚有效。「最初是比較入門級，由16/8、18/6到20/4，後來知道要拍新歌MV，就更加Push自己去極限，高峰時是42小時斷食，幾乎兩日才食一餐。」

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請專家教路

Gin解釋在斷食期間，並會同時間排舞，每日會跳4小時，加上會做運動，期間只會喝水及輕量流質飲品，斷食期間的唯一正餐，在1小時內便可任食，主要吃蛋及肉。

她說：「最初都以為會頂不順，但漸漸便沒問題，對於進食有了新體驗，事實很多研究都證實，斷食16小時以上，有助身體recycle一些不好的細胞，幫助器官修復，病痛也少些。」

Gin又指：「反而如果食的時間不對，或食得太多高糖食物或碳水化合物，更易力不從心、頭暈等，當然期間也要請教專家，讓身體慢慢適應。」

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1個月減約10磅

Gin指在斷食1個月內已明顯瘦了8至10磅，體脂也由之前約20%減去了幾個百份比。

她說：「我覺得對自己來說，生酮加斷食是最有效方法，因不止為減磅，更有助戒除澱粉質和鹽份，身體收水，上鏡更有線條，輸廓更突出，體能和健康也沒問題，可說顛覆自己對飲食的看法。」

最新影片:

化粧：CircleCheung@ndnco

髮型：EveChiu@w work shop

服裝：SANDRO上衣及長褲、APM MONACO首飾

場地：銅鑼灣迷你酒店

記者：區家歷

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