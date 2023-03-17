【47人初選案】區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法　區稱不想以此字眼傷害戴

▲ 區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法，區稱不想以此字眼傷害戴。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（17）踏入第27日審訊。控方證人區諾軒今表示，經過一晚後認為自己昨稱感覺戴耀廷「騎劫」了與會者意見的說法是「唔應該」，並解釋自己不想用該些字眼傷害戴。區供稱，不知道文件原來寫有「會運用」權力，指自己當時可說是蒙在鼓裡，但重申戴發出的文件內容跟新東與會者意見有落差。

控方證人區諾軒今主動修正昨日證供，區昨同意辯方指，他感到戴耀廷「騎劫」了與會者的意見。區今稱，「我諗過覺得唔應該用『騎劫』呢個字眼去定性呢件事，始終唔想用呢類詞語去傷害戴耀廷」。區重申，文件與他當時認知的協調會議上與會者的意見有落差。區亦同意，他經過一晚考慮後，才決定改用一個更好的版本。

區又指，希望大家留意提名表上，寫有要求參選人確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識的句子，區指自己始終難免有把關責任。區稱，他不知道文件原來用上「會運用」字眼，「我冇理由當時有被騎劫嘅感覺，只能夠講我當時蒙在鼓裡」。

法官李運騰再向區確認，區是否不知道文件第2點會那樣寫？區稱昨日看見文件時，「甚至可以講同我過往2年幾嘅認知有落差」。

辯方大律師馬維騉、代表參選新界東的被告陳志全盤問時提及，區曾在一篇訪問中稱民主派有支持攬炒及想藉「立會過半」增加談判權兩種聲音，問及區是否視陳是後者。區稱，按往績而言，可歸類陳是不支持「攬炒」，但指本案是指控被告案發時的行為，故不希望主觀地評論每個被告。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣