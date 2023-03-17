【47人初選案】區諾軒收回感覺戴耀廷「騎劫」說法　視「攬炒十步」為戴的終極狂想  

▲ 區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法，區稱不想以此字眼傷害戴。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（17）踏入第27日審訊。區諾軒供稱，視戴耀廷的「攬炒十步」為戴的「終極狂想」，直言連第一步取消參選人資格亦不想發生，亦認同最後三步似是末日預言。區又收回昨(16日)於庭上稱感覺戴「騎劫」新東與會者的說法，免以此字眼傷害戴。

辯方大律師馬維騉繼續代表被告陳志全盤問控方證人區諾軒。區今主動修正昨日同意辯方指，自己感到戴耀廷「騎劫」了新東與會者的意見。區今稱，「我諗過覺得唔應該用「騎劫」呢個字眼去定性呢件事，始終唔想用呢類詞語，結果又傷害戴耀廷」。區亦重申，協議文件與他當時認知的協調會議上與會者的意見有落差。區亦同意，他經過一晚考慮後，才決定改用一個更好的版本。

區供稱，希望大家留意提名表上，寫有要求參選人確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識的句子，區指他始終難免有把關責任。區稱，他不知道文件原來用上「會運用」字眼，「只能夠講我當時蒙在鼓裡」。

法官李運騰再向區確認，區是否不知道文件第2點會那樣寫？區稱昨日看見文件時，「甚至可以講同我過往2年幾嘅認知有落差」。

區曾在一篇訪問中稱民主派有支持攬炒及想藉「立會過半」增加談判權兩種聲音，馬問及區是否視陳志全是後者。區稱，按往績而言，可歸類陳是不支持「攬炒」，但指本案是指控被告案發時的行為，故不希望主觀地評論每個被告。

馬引用戴的「真攬炒十步 這是香港宿命」一文盤問，區同意文中情景是戴的「沙盤推演」。法官問及區，「攬炒十步」是否屬戴的藍圖或預測？區認為是戴的狂想，直言有關預測「好唔現實」。法官陳慶偉指，對區而言是狂想，對戴來說則是香港的宿命。區最後稱是戴的「Final fantasy（終極狂想）」，林卓廷及吳政亨等被告大笑。

區亦坦言連「攬炒十步」的第一步，即取消參選人資格也不想出現，稱自己正是因有人被取消資格而補選的議員。區又同意，「攬炒十步」的最後三步是末日預言。

馬指，區的文章曾談及現任立法會議員的現任優勢（incumbency advantage），指陳的政治議程為人熟悉、有往績參照、服務市民良久獲選民支持，區均同意，認為陳在2020年時享有現任優勢。馬績指出，陳沒有參與「鬥黃」，只是一如既往地「做自己」。區稱陳沒有誘因「鬥黃」。馬向區指出，陳就政府提出的議案、動議或預算案表決前，均會小心考慮。區表示同意。

聆訊下周一（20日）續。

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記者：陳曉欣